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Медь дорожает на фоне ослабления доллара - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Медь дорожает на фоне ослабления доллара - 26.06.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость меди в четверг растет на фоне удешевления американской валюты, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T09:45+0300
2025-06-26T09:45+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг растет на фоне удешевления американской валюты, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.31 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,65%, до 4,9495 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,45%, до 9 712,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,6%, до 2 563,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,86%, до 2 704,5 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.31 мск снижался на 0,23% - до 97,48 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,44%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте. На динамику американской валюты могли оказать влияние новости относительно возможных сроков объявления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. Как замечает издание, полномочия Пауэлла в качестве главы ФРС истекут только в мае следующего года, а "переходный период" между объявлением и назначением нового кандидата, как правило, составляет три-четыре месяца, поэтому если Трамп объявит о выборе нового кандидата уже этим летом или осенью, то это будет значительно раньше обычного.
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рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
09:45 26.06.2025
 
Медь дорожает на фоне ослабления доллара

Стоимость меди в четверг растет на фоне удешевления доллара

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг растет на фоне удешевления американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.31 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,65%, до 4,9495 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,45%, до 9 712,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,6%, до 2 563,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,86%, до 2 704,5 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.31 мск снижался на 0,23% - до 97,48 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,44%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
На динамику американской валюты могли оказать влияние новости относительно возможных сроков объявления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом.
Как замечает издание, полномочия Пауэлла в качестве главы ФРС истекут только в мае следующего года, а "переходный период" между объявлением и назначением нового кандидата, как правило, составляет три-четыре месяца, поэтому если Трамп объявит о выборе нового кандидата уже этим летом или осенью, то это будет значительно раньше обычного.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Золото дорожает на новостях о возможном назначении нового главы ФРС
09:31
 
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