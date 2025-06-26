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Банк России сообщил о сокращении прибыли микрофинансовых организаций - 26.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250626/mfo-858943653.html
Банк России сообщил о сокращении прибыли микрофинансовых организаций
Банк России сообщил о сокращении прибыли микрофинансовых организаций - 26.06.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил о сокращении прибыли микрофинансовых организаций
Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России снизилась на 8% год к году - до 13 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T19:51+0300
2025-06-26T19:52+0300
экономика
банк россии
мфо
чистая прибыль
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России снизилась на 8% год к году - до 13 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за первый квартал 2025 года. "Финансовые результаты МФО ухудшились, несмотря на увеличение стоимости отдельных популярных продуктов. По итогам первого квартала чистая прибыль отрасли составила 13 миллиардов рублей (-8% год к году), а рентабельность капитала в целом по рынку опустилась до 18%, что является минимумом с середины 2022 года", - сказано в обзоре. Регулятор отмечает, что в первом квартале 2025 года портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) достиг 688 миллиардов рублей (+10% квартал к кварталу и 46% год к году). Основной вклад в прирост портфеля по‑прежнему вносят МФО, которые входят в финансовые группы с крупнейшими банками, маркетплейсами и расчетными небанковскими кредитными организациями (банковские и квазибанковские МФО).
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банк россии, мфо, чистая прибыль
Экономика, Банк России, МФО, чистая прибыль
19:51 26.06.2025 (обновлено: 19:52 26.06.2025)
 
Банк России сообщил о сокращении прибыли микрофинансовых организаций

ЦБ: чистая прибыль МФО в РФ по итогам I квартала снизилась на 8%, до 13 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России снизилась на 8% год к году - до 13 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за первый квартал 2025 года.
"Финансовые результаты МФО ухудшились, несмотря на увеличение стоимости отдельных популярных продуктов. По итогам первого квартала чистая прибыль отрасли составила 13 миллиардов рублей (-8% год к году), а рентабельность капитала в целом по рынку опустилась до 18%, что является минимумом с середины 2022 года", - сказано в обзоре.
Регулятор отмечает, что в первом квартале 2025 года портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) достиг 688 миллиардов рублей (+10% квартал к кварталу и 46% год к году). Основной вклад в прирост портфеля по‑прежнему вносят МФО, которые входят в финансовые группы с крупнейшими банками, маркетплейсами и расчетными небанковскими кредитными организациями (банковские и квазибанковские МФО).
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ЭкономикаБанк РоссииМФОчистая прибыль
 
 
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