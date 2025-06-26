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Банк России сообщил о сокращении прибыли микрофинансовых организаций

Банк России сообщил о сокращении прибыли микрофинансовых организаций - 26.06.2025, ПРАЙМ

Банк России сообщил о сокращении прибыли микрофинансовых организаций

Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России снизилась на 8% год к году - до 13 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T19:51+0300

2025-06-26T19:51+0300

2025-06-26T19:52+0300

экономика

банк россии

мфо

чистая прибыль

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России снизилась на 8% год к году - до 13 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за первый квартал 2025 года. "Финансовые результаты МФО ухудшились, несмотря на увеличение стоимости отдельных популярных продуктов. По итогам первого квартала чистая прибыль отрасли составила 13 миллиардов рублей (-8% год к году), а рентабельность капитала в целом по рынку опустилась до 18%, что является минимумом с середины 2022 года", - сказано в обзоре. Регулятор отмечает, что в первом квартале 2025 года портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) достиг 688 миллиардов рублей (+10% квартал к кварталу и 46% год к году). Основной вклад в прирост портфеля по‑прежнему вносят МФО, которые входят в финансовые группы с крупнейшими банками, маркетплейсами и расчетными небанковскими кредитными организациями (банковские и квазибанковские МФО).

https://1prime.ru/20250624/banki-858853128.html

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банк россии, мфо, чистая прибыль