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Минфин США не представил Мексике доказательств обвинений в отмывании денег - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Минфин США не представил Мексике доказательств обвинений в отмывании денег
Минфин США не представил Мексике доказательств обвинений в отмывании денег - 26.06.2025, ПРАЙМ
Минфин США не представил Мексике доказательств обвинений в отмывании денег
Министерство финансов США не представило Мексике доказательств обвинений в отношении трех мексиканских финансовых организаций, на которые были наложены санкции... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T06:11+0300
2025-06-26T06:11+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
мексика
китай
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МЕХИКО, 26 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов США не представило Мексике доказательств обвинений в отношении трех мексиканских финансовых организаций, на которые были наложены санкции за отмывание денег и связи с наркокартелями, сообщил минфин латиноамериканской страны. "Министерство финансов США проинформировало о предполагаемых нарушениях (...) Однако не представило доказательств, которые могли бы быть проверены со стороны нашей Финансовой разведки (UIF) или Национальной банковской комиссии (CNBV)", - говорится в заявлении на сайте минфина Мексики. Отмечается, что предоставленная американской стороной информация касается лишь электронных переводов в адрес китайских компаний, зарегистрированных в установленном порядке. Подобные операции, добавили в министерстве, являются обычными в рамках товарооборота между Мексикой и Китаем, который ежегодно превышает 139 миллиардов долларов. Тем не менее, мексиканские власти инициировали проверку упомянутых банков и выявили административные нарушения, за которые уже наложены санкции на сумму 134 миллиона песо (около 7 миллиона долларов США). "Если будут получены убедительные доказательства противоправной деятельности, мы примем все необходимые меры. Однако на данный момент таких данных нет", - подчеркнули в министерстве финансов.
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финансы, мировая экономика, сша, мексика, китай, минфин сша
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КИТАЙ, Минфин США
06:11 26.06.2025
 
Минфин США не представил Мексике доказательств обвинений в отмывании денег

Минфин США не представил доказательств обвинений в отношении трех мексиканских банков

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МЕХИКО, 26 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов США не представило Мексике доказательств обвинений в отношении трех мексиканских финансовых организаций, на которые были наложены санкции за отмывание денег и связи с наркокартелями, сообщил минфин латиноамериканской страны.
"Министерство финансов США проинформировало о предполагаемых нарушениях (...) Однако не представило доказательств, которые могли бы быть проверены со стороны нашей Финансовой разведки (UIF) или Национальной банковской комиссии (CNBV)", - говорится в заявлении на сайте минфина Мексики.
Отмечается, что предоставленная американской стороной информация касается лишь электронных переводов в адрес китайских компаний, зарегистрированных в установленном порядке. Подобные операции, добавили в министерстве, являются обычными в рамках товарооборота между Мексикой и Китаем, который ежегодно превышает 139 миллиардов долларов.
Тем не менее, мексиканские власти инициировали проверку упомянутых банков и выявили административные нарушения, за которые уже наложены санкции на сумму 134 миллиона песо (около 7 миллиона долларов США).
"Если будут получены убедительные доказательства противоправной деятельности, мы примем все необходимые меры. Однако на данный момент таких данных нет", - подчеркнули в министерстве финансов.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАМЕКСИКАКИТАЙМинфин США
 
 
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