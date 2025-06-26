https://1prime.ru/20250626/minobrnauki-858923522.html
Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС
Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС
Россия инициировала разработку совместных баз научных данных БРИКС, они позволят объединить научные ресурсы половины человечества и ускорить прорывные... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:28+0300
2025-06-26T12:28+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия инициировала разработку совместных баз научных данных БРИКС, они позволят объединить научные ресурсы половины человечества и ускорить прорывные исследования, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. В Бразилии состоялась 13-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, участники которой обсудили ключевые шаги по укреплению научного суверенитета стран объединения. "БРИКС - это больше половины человечества, у объединения в этом плане — естественное конкурентное преимущество. Его, безусловно, нужно использовать: ставим вопрос о создании международных баз данных в рамках БРИКС - по медицине, генетике, материаловедению", - сказал Могилевский. Он добавил, что данную тему обсудят в рамках профильной рабочей группы БРИКС по биомедицине и биотехнологиям.
https://1prime.ru/20250625/briks-858885657.html
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технологии, россия, бразилия, минобрнауки
Технологии, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Минобрнауки
Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС
Минобрнауки: Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия инициировала разработку совместных баз научных данных БРИКС, они позволят объединить научные ресурсы половины человечества и ускорить прорывные исследования, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
В Бразилии состоялась 13-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, участники которой обсудили ключевые шаги по укреплению научного суверенитета стран объединения.
"БРИКС - это больше половины человечества, у объединения в этом плане — естественное конкурентное преимущество. Его, безусловно, нужно использовать: ставим вопрос о создании международных баз данных в рамках БРИКС - по медицине, генетике, материаловедению", - сказал Могилевский.
Он добавил, что данную тему обсудят в рамках профильной рабочей группы БРИКС по биомедицине и биотехнологиям.
Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков