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Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС
Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС
Россия инициировала разработку совместных баз научных данных БРИКС, они позволят объединить научные ресурсы половины человечества и ускорить прорывные... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:28+0300
2025-06-26T12:28+0300
технологии
россия
бразилия
минобрнауки
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия инициировала разработку совместных баз научных данных БРИКС, они позволят объединить научные ресурсы половины человечества и ускорить прорывные исследования, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. В Бразилии состоялась 13-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, участники которой обсудили ключевые шаги по укреплению научного суверенитета стран объединения. "БРИКС - это больше половины человечества, у объединения в этом плане — естественное конкурентное преимущество. Его, безусловно, нужно использовать: ставим вопрос о создании международных баз данных в рамках БРИКС - по медицине, генетике, материаловедению", - сказал Могилевский. Он добавил, что данную тему обсудят в рамках профильной рабочей группы БРИКС по биомедицине и биотехнологиям.
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технологии, россия, бразилия, минобрнауки
Технологии, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Минобрнауки
12:28 26.06.2025
 
Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС

Минобрнауки: Россия инициировала разработку баз научных данных БРИКС

© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия инициировала разработку совместных баз научных данных БРИКС, они позволят объединить научные ресурсы половины человечества и ускорить прорывные исследования, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
В Бразилии состоялась 13-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, участники которой обсудили ключевые шаги по укреплению научного суверенитета стран объединения.
"БРИКС - это больше половины человечества, у объединения в этом плане — естественное конкурентное преимущество. Его, безусловно, нужно использовать: ставим вопрос о создании международных баз данных в рамках БРИКС - по медицине, генетике, материаловедению", - сказал Могилевский.
Он добавил, что данную тему обсудят в рамках профильной рабочей группы БРИКС по биомедицине и биотехнологиям.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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ТехнологииРОССИЯБРАЗИЛИЯМинобрнауки
 
 
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