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Минсельхоз не наблюдает срывов поставок вакцин для мелких домашних животных

Минсельхоз не наблюдает срывов поставок вакцин для мелких домашних животных - 26.06.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз не наблюдает срывов поставок вакцин для мелких домашних животных

Производители вакцин для мелких домашних животных, в том числе в рамках государственного заказа, отгружают препараты в штатном режиме, без задержек и срывов... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:23+0300

2025-06-26T13:23+0300

2025-06-26T14:02+0300

экономика

минсельхоз

россельхознадзор

бизнес

вакцины для животных

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Производители вакцин для мелких домашних животных, в том числе в рамках государственного заказа, отгружают препараты в штатном режиме, без задержек и срывов поставок, при необходимости будет проработан вопрос дополнительного наращивания объема производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации "Национальная ветеринарная палата" в Россельхознадзор и Минсельхоз написала, что в ветклиники РФ поступает в 2-3 раза меньше препаратов по сравнению с 2024 годом. По данным газеты, сейчас в некоторых лечебницах в очереди на вакцинацию стоят 200-300 питомцев, а в поставках приходит всего 10-20 доз. "Федеральные казенные предприятия, осуществляющие производство и поставку вакцин для мелких домашних животных, в том числе в рамках государственного заказа, отгружают препараты в штатном режиме, без задержек и срывов поставок", - заявили в министерстве. "Минсельхоз России ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке ветпрепаратов, при необходимости будет проработан вопрос дополнительного наращивания объема производства или изменения производственных планов за счет перераспределения выпускаемой продукции", - добавили там. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ Как сообщила заведующая лабораторией профилактики болезней мелких домашних животных ФГБУ "ВНИИЗЖ", кандидат ветеринарных наук Татьяна Галкина, на сегодняшний день все заявки от потенциальных покупателей на изготовление и выпуск производственных серий вакцин для собак и кошек исполняются в срок. "Дополнительных заявок от дистрибьюторов вакцин для мелких домашних животных на увеличение выпуска производственных серий не поступало", - сказала Галкина, слова которой привели в ведомстве. По словам маркетолога-аналитика компании "Ветбиохим" Ольги Баранцевой, на рынке отмечается рост спроса на вакцины для домашних животных-компаньонов. "Ветбиохим" соразмерно реагирует на актуальную ситуацию, производственные планы своевременно реструктуризируются с учетом сложившегося спроса. В 2025 году компания ввела в эксплуатацию новую производственную линию, что позволит в дальнейшем нарастить объемы производства и реализации продукции в соответствии с поступающими заявками", - процитировали в сообщении Баранцеву. В министерстве подчеркнули, что в настоящее время производство лекарственных препаратов для ветеринарного применения в России стабильно развивается. "Их выпуском занимаются 90 российских производителей. В стране зарегистрировано 2 457 ветпрепаратов, из которых 1 578 - отечественного производства (64,2%), в том числе 368 вакцин", - уточнили в ведомстве. Кроме того, по данным Россельхознадзора, которые привели в Минсельхозе, компанией Bioveta ввезены и хранятся на складе дистрибьютора вакцины торговых марок "Биокан" и "Биофел". "В настоящее время осуществляется процедура ввода вакцин в гражданский оборот, завершение которой планируется к концу июня текущего года. В 2025 году также ввезены и введены в гражданский оборот вакцины торговых наименований "Вангард" и "Фелоцел" производства Zoetis, США", - сообщили в ведомстве. ИМПОРТНЫЕ ВАКЦИНЫ В Минсельхозе РФ заявили, что поставки ряда импортных вакцин для ветеринарного применения не осуществлялись с 2022 года из-за отсутствия у зарубежных производителей заключений о соответствии правилам надлежащей производственной практики (GMP), несоответствия препарата требованиям, установленным при государственной регистрации, инициативного отказа от поставок производителей лекарственных средств для ветеринарного применения недружественных стран. Отмечается при этом, что у наиболее востребованных средств зарубежного производства имеются отечественные аналоги. Кроме того, в настоящее время российские производители ведут активную разработку новых высокотехнологичных препаратов. "На текущий момент пять отечественных производителей (ООО "Ветбиохим", "ФГБУ "ВНИИЗЖ", ФКП "Курская биофабрика – фирма БИОК", ООО "Биоцентр", ФКП "Щелковский биокомбинат") существенно увеличили объем производства вакцин для кошек и собак", - уточнили в ведомстве.

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минсельхоз, россельхознадзор, бизнес, вакцины для животных