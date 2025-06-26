https://1prime.ru/20250626/mishustin-858935822.html
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции - 26.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС решительно защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции на рынке РФ, чтобы обеспечить доступ к... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:47+0300
2025-06-26T15:47+0300
2025-06-26T15:47+0300
экономика
россия
бизнес
финансы
москва
михаил мишустин
максим шаскольский
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/17/842141775_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_28d692a5374773d4f442ca69c04e0e17.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС решительно защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции на рынке РФ, чтобы обеспечить доступ к качественным товарам и услугам по приемлемым ценам. "Надо решительно защищать граждан от последствий недобросовестной конкуренции, взаимодействовать для этого со всеми игроками рынка. Это расширит людям доступ к новым востребованным товарам, качественным и, что очень важно, по приемлемой цене. Будет, конечно, способствовать росту уровня жизни. И в целом поможет дальнейшему совершенствованию делового климата", - сказал Мишустин на заседании кабмина по итогам доклада главы ФАС Максима Шаскольского. Кроме того, Мишустин попросил ФАС активнее информировать россиян и бизнес о предпринимаемых службой шагах для пресечения правонарушений. "Здесь много чего делается", - подчеркнул российский премьер.
https://1prime.ru/20250626/fas-858933475.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/17/842141775_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_dd98e7d2267f4f7b6b4e15dd492e3594.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, финансы, москва, михаил мишустин, максим шаскольский
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестных игроков на рынке
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС решительно защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции на рынке РФ, чтобы обеспечить доступ к качественным товарам и услугам по приемлемым ценам.
"Надо решительно защищать граждан от последствий недобросовестной конкуренции, взаимодействовать для этого со всеми игроками рынка. Это расширит людям доступ к новым востребованным товарам, качественным и, что очень важно, по приемлемой цене. Будет, конечно, способствовать росту уровня жизни. И в целом поможет дальнейшему совершенствованию делового климата", - сказал Мишустин на заседании кабмина по итогам доклада главы ФАС Максима Шаскольского.
Кроме того, Мишустин попросил ФАС активнее информировать россиян и бизнес о предпринимаемых службой шагах для пресечения правонарушений.
"Здесь много чего делается", - подчеркнул российский премьер.
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин и дизтопливо