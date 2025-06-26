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Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции - 26.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС решительно защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции на рынке РФ, чтобы обеспечить доступ к... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:47+0300
2025-06-26T15:47+0300
экономика
россия
бизнес
финансы
москва
михаил мишустин
максим шаскольский
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС решительно защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции на рынке РФ, чтобы обеспечить доступ к качественным товарам и услугам по приемлемым ценам. "Надо решительно защищать граждан от последствий недобросовестной конкуренции, взаимодействовать для этого со всеми игроками рынка. Это расширит людям доступ к новым востребованным товарам, качественным и, что очень важно, по приемлемой цене. Будет, конечно, способствовать росту уровня жизни. И в целом поможет дальнейшему совершенствованию делового климата", - сказал Мишустин на заседании кабмина по итогам доклада главы ФАС Максима Шаскольского. Кроме того, Мишустин попросил ФАС активнее информировать россиян и бизнес о предпринимаемых службой шагах для пресечения правонарушений. "Здесь много чего делается", - подчеркнул российский премьер.
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россия, бизнес, финансы, москва, михаил мишустин, максим шаскольский
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский
15:47 26.06.2025
 
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции

Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестных игроков на рынке

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС решительно защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции на рынке РФ, чтобы обеспечить доступ к качественным товарам и услугам по приемлемым ценам.
"Надо решительно защищать граждан от последствий недобросовестной конкуренции, взаимодействовать для этого со всеми игроками рынка. Это расширит людям доступ к новым востребованным товарам, качественным и, что очень важно, по приемлемой цене. Будет, конечно, способствовать росту уровня жизни. И в целом поможет дальнейшему совершенствованию делового климата", - сказал Мишустин на заседании кабмина по итогам доклада главы ФАС Максима Шаскольского.
Кроме того, Мишустин попросил ФАС активнее информировать россиян и бизнес о предпринимаемых службой шагах для пресечения правонарушений.
"Здесь много чего делается", - подчеркнул российский премьер.
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ЭкономикаРОССИЯБизнесФинансыМОСКВАМихаил МишустинМаксим Шаскольский
 
 
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