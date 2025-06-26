https://1prime.ru/20250626/mishustin-858935822.html

Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции

Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции - 26.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС решительно защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции на рынке РФ, чтобы обеспечить доступ к... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T15:47+0300

2025-06-26T15:47+0300

2025-06-26T15:47+0300

экономика

россия

бизнес

финансы

москва

михаил мишустин

максим шаскольский

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС решительно защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции на рынке РФ, чтобы обеспечить доступ к качественным товарам и услугам по приемлемым ценам. "Надо решительно защищать граждан от последствий недобросовестной конкуренции, взаимодействовать для этого со всеми игроками рынка. Это расширит людям доступ к новым востребованным товарам, качественным и, что очень важно, по приемлемой цене. Будет, конечно, способствовать росту уровня жизни. И в целом поможет дальнейшему совершенствованию делового климата", - сказал Мишустин на заседании кабмина по итогам доклада главы ФАС Максима Шаскольского. Кроме того, Мишустин попросил ФАС активнее информировать россиян и бизнес о предпринимаемых службой шагах для пресечения правонарушений. "Здесь много чего делается", - подчеркнул российский премьер.

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