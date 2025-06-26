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Молдавия как государство может считаться банкротом, заявил экс-премьер

Молдавия как государство может считаться банкротом, заявил экс-премьер - 26.06.2025, ПРАЙМ

Молдавия как государство может считаться банкротом, заявил экс-премьер

Молдавия как государство может считаться банкротом, поскольку разруха отмечена во всех областях экономики, заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T08:54+0300

2025-06-26T08:54+0300

2025-06-26T08:54+0300

экономика

мировая экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 июн - ПРАЙМ. Молдавия как государство может считаться банкротом, поскольку разруха отмечена во всех областях экономики, заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Вся экономика в разрухе, а в прибылях только банки. Прошлый год стал первым за все годы независимости Молдавии, когда в госбюджет поступило больше доходов от таможенных услуг, чем от работы реального сектора экономики. На языке экономистов, это означает только одно, что государство — банкрот", - заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5. По его словам, только коммерческие банки демонстрируют не просто рост, а "мегаприбыли". "Сельхозпроизводители в убытках, промышленное производство сокращается, экспорт падает", - констатировал экс-премьер. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

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мировая экономика, молдавия, кишинев