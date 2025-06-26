https://1prime.ru/20250626/moldaviya-858918346.html

Жители города в Молдавии вышли на протест, чтобы "вымести" премьера

Жители города в Молдавии вышли на протест, чтобы "вымести" премьера - 26.06.2025, ПРАЙМ

Жители города в Молдавии вышли на протест, чтобы "вымести" премьера

Жители города Оргеев вышли на протест, чтобы встретить премьера Молдавии Дорина Речана, они принесли с собой метлы, чтобы "вымести" главу кабмина из города. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T10:27+0300

2025-06-26T10:27+0300

2025-06-26T10:27+0300

политика

общество

молдавия

кишинев

евгения гуцул

https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9a98ed6ea3cc510e0af4e57c6e658f43.jpg

КИШИНЕВ, 26 июн - ПРАЙМ. Жители города Оргеев вышли на протест, чтобы встретить премьера Молдавии Дорина Речана, они принесли с собой метлы, чтобы "вымести" главу кабмина из города. Речан в четверг должен прибыть с рабочим визитом в Оргеев, местные жители решили встретить его протестом, трансляцию с места событий ведет телеканал Canal 5. Горожане собрались у здания районного совета, с собой они принесли метлы и плакаты с призывами: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев против партии "Действие и солидарность". Они утверждают, что намерены "вымести" премьера из города. "Мы собрались здесь — все старые и верные, на баррикадах, ради нашей борьбы, которая продолжится до окончательной победы. Дорогие друзья, жители муниципия и района Оргеев, сегодня у нас "великая радость" — встречать премьер-министра Дорина Речана", - заявил журналистам представитель блока "Победа" Раду Бушилэ. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://1prime.ru/20250624/moldaviya-858835266.html

молдавия

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , молдавия, кишинев, евгения гуцул