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Молдавия может отказаться от идеи евроинтеграции, считает посол ЕС

Молдавия может отказаться от идеи евроинтеграции, считает посол ЕС - 26.06.2025, ПРАЙМ

Молдавия может отказаться от идеи евроинтеграции, считает посол ЕС

Посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс допускает, что в будущем Молдавия может отказаться от идеи присоединения к Европейскому союзу. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:58+0300

2025-06-26T13:58+0300

2025-06-26T13:58+0300

политика

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 июн - ПРАЙМ. Посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс допускает, что в будущем Молдавия может отказаться от идеи присоединения к Европейскому союзу. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. "Я видел в других странах, что эта решимость проводить реформы, вступать в Европейский союз исчезает. Я не могу исключить, что такие результаты возможны и в Республике Молдова", - заявил Мажейкс в четверг журналистам. Он отметил, что многое будет зависеть от того, насколько общество Молдавии готово поддержать идею евроинтеграции. "Все зависит от граждан Республики Молдова. Интеграция в ЕС — это не простое решение, это принятие законодательства ЕС. Это означает, что необходимо проводить сложные реформы. Для этого важно, чтобы в будущем парламенте было проевропейское большинство", - объяснил дипломат. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

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