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Акционеры Мосбиржи утвердили размер дивидендов за 2024 год

Акционеры Мосбиржи утвердили размер дивидендов за 2024 год - 26.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры Мосбиржи утвердили размер дивидендов за 2024 год

Акционеры Московской биржи утвердили дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, говорится в сообщении биржи. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T20:36+0300

2025-06-26T20:36+0300

2025-06-26T20:36+0300

экономика

мосбиржа

акционеры

дивиденды

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Акционеры Московской биржи утвердили дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, говорится в сообщении биржи. "Акционеры утвердили годовой отчет по итогам 2024 года, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов, по результатам 2024 финансового года. В соответствии с рекомендациями наблюдательного совета акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года 59,4 миллиарда рублей (75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2024 год), или 26,11 рубля на одну акцию", - сказано в сообщении. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 10 июля 2025 года. "Выплата дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему состоится не позднее 24 июля, остальным акционерам в реестре – не позднее 14 августа 2025 года", - уточняется в сообщении. Акционерами Московской биржи являются свыше 550 тысяч физических и около 1200 юридических лиц. В 2024 году "Мосбиржа" выплатила дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию.

https://1prime.ru/20250624/dividendy-858853486.html

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мосбиржа, акционеры, дивиденды