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Мошенники украли 20 миллионов рублей у москвичей на микрозаймах

Мошенники украли 20 миллионов рублей у москвичей на микрозаймах - 26.06.2025, ПРАЙМ

Мошенники украли 20 миллионов рублей у москвичей на микрозаймах

Полиция Москвы задержала 8 подозреваемых в мошенничестве, которые предлагали гражданам помощь в получении кредитов и заставляли оформлять микрозаймы, более 250... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T11:25+0300

2025-06-26T11:25+0300

2025-06-26T11:25+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Полиция Москвы задержала 8 подозреваемых в мошенничестве, которые предлагали гражданам помощь в получении кредитов и заставляли оформлять микрозаймы, более 250 человек потеряли свыше 20 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. Предварительно установлено, что в течение двух лет злоумышленники от имени организации – партнера известных банков – предлагали гражданам помощь в получении кредитов", - написала она в Telegram-канале. По ее словам, задержаны восемь человек, от действий которых пострадали более 250 граждан. Материальный ущерб может превышать 20 миллионов рублей. Для привлечения клиентов мошенники совершали "холодные" звонки, а также размещали рекламу в интернете и СМИ, пишет Волк. Они заключали договоры с гражданами на оказание юридических услуг в московских офисах на 5-й улице Ямского поля и Староалексеевской улице. Через некоторое время сообщники сообщали им о якобы плохой кредитной истории и принуждали немедленно оплатить оказанную услугу в полном объеме. При отсутствии денег у клиента ему предлагали оформить микрозайм в дистанционном формате, рассказала представитель МВД РФ. "На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у соучастников не было, взятые на себя обязательства они выполнять не собирались. Полученные от обманутых клиентов деньги похищались", - уточнила Волк. При обысках в офисных помещениях и по адресам их проживания изъяты инструкции для менеджеров по работе с клиентами, документы, имитирующие финансовую деятельность, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статье 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо) УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.

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финансы, общество , россия, москва, мвд