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Самолет МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям

Самолет МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям - 26.06.2025, ПРАЙМ

Самолет МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям

Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе". | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T18:07+0300

2025-06-26T18:07+0300

2025-06-26T18:17+0300

экономика

ростех

мс-21

сертификационные испытания

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе". Ранее, 7 мая, опытный образец частично импортозамещенного самолета МС-21 совершил первый беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в Жуковском. "Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех") с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование", - сообщили в "Ростехе". На лайнере установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси."Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов"Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство - на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.

https://1prime.ru/20250623/aeroflot-858815802.html

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ростех, мс-21, сертификационные испытания