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Самолет МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Самолет МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям
Самолет МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям - 26.06.2025, ПРАЙМ
Самолет МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям
Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе". | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T18:07+0300
2025-06-26T18:17+0300
экономика
ростех
мс-21
сертификационные испытания
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе". Ранее, 7 мая, опытный образец частично импортозамещенного самолета МС-21 совершил первый беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в Жуковском. "Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех") с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование", - сообщили в "Ростехе". На лайнере установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси."Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов"Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство - на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
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ростех, мс-21, сертификационные испытания
Экономика, Ростех, МС-21, сертификационные испытания
18:07 26.06.2025 (обновлено: 18:17 26.06.2025)
 
Самолет МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям

Ростех: МС-21 с новыми системами приступил к сертификационным испытаниям

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажирский самолет МС-21-300
Пассажирский самолет МС-21-300 - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе".
Ранее, 7 мая, опытный образец частично импортозамещенного самолета МС-21 совершил первый беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в Жуковском.
"Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех") с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование", - сообщили в "Ростехе".
На лайнере установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.
"Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов
"Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство - на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
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