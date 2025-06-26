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МВД рассказало, как обезопасить себя от кражи крупных сумм с карты

МВД рассказало, как обезопасить себя от кражи крупных сумм с карты - 26.06.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как обезопасить себя от кражи крупных сумм с карты

Управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало о способах защиты крупных сумм... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T09:50+0300

2025-06-26T09:50+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало о способах защиты крупных сумм денег на карте. "Держите на карте "оперативный минимум". Используйте дебетовую карту только для текущих расходов. Основные сбережения храните на сберегательных счетах или вкладах - кроме более сложного доступа, там они защищены государственным страхованием", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, полицейские посоветовали пользоваться виртуальными картами. "Создавайте их специально для конкретных операций или на короткий срок (в большинстве банковских приложений это можно сделать за пару минут). Даже если данные утекут, основная карта и ваши сбережения останутся в безопасности", - подчеркнули в МВД. Также в ведомстве призвали ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок, это сдержит мошенников, если они завладеют данными карты, а мгновенные уведомления о любых операциях помогут вовремя среагировать на подозрительный платеж. "Заведите отдельную карту или счет исключительно для подключенных автоплатежей (ЖКУ, подписки). Пополняйте его только на нужную сумму. Это изолирует ваши основные средства и автоплатежи от риска (а также поможет их оценить и контролировать). Узнайте, как мгновенно заблокировать карту через мобильное приложение банка (не только по звонку). Это критично, если телефон утерян или вы заметили подозрительную операцию", - добавили правоохранители.

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мвд, финансы, банки