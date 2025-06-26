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"Отчаянные усилия". На Западе посетовали на итоги саммита НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
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"Отчаянные усилия". На Западе посетовали на итоги саммита НАТО
"Отчаянные усилия". На Западе посетовали на итоги саммита НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Отчаянные усилия". На Западе посетовали на итоги саммита НАТО
Саммит НАТО в Гааге продемонстрировал "отчаянные усилия" Европы по наращиванию оборонных расходов и "невиданную даже в годы холодной войны" лесть в адрес... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:53+0300
2025-06-26T10:53+0300
политика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО в Гааге продемонстрировал "отчаянные усилия" Европы по наращиванию оборонных расходов и "невиданную даже в годы холодной войны" лесть в адрес президента США, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. "Вчерашний саммит в Гааге практически не претендовал на обсуждение глобальной стратегии. Он лишь показал отчаянные попытки европейских членов НАТО по увеличению расходов на оборону. Он продемонстрировал лесть в адрес почетного гостя из США, невиданную даже во времена холодной войны", - пишет Гастингс. По мнению Гастингса, участники саммита не поверили заявлениям Трампа о том, что Израиль и США своими ударами по Ирану смогли "отбросить на десятилетия назад" его ядерную программу, однако "продолжают молчать, чтобы не вызвать гнев" главы Белого дома. Колумнист также называет "особенно удручающим", что пока европейские лидеры надеются на то, что "их лести и обмана" будет достаточно для сохранения НАТО, Трамп может вернуться в США и отказаться от всех достигнутых договоренностей.
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сша, европа, дональд трамп, нато
Политика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, НАТО
10:53 26.06.2025
 
"Отчаянные усилия". На Западе посетовали на итоги саммита НАТО

Bloomberg: саммит НАТО показал отчаянные усилия Европы по увеличению расходов

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО в Гааге продемонстрировал "отчаянные усилия" Европы по наращиванию оборонных расходов и "невиданную даже в годы холодной войны" лесть в адрес президента США, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс.
В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
"Вчерашний саммит в Гааге практически не претендовал на обсуждение глобальной стратегии. Он лишь показал отчаянные попытки европейских членов НАТО по увеличению расходов на оборону. Он продемонстрировал лесть в адрес почетного гостя из США, невиданную даже во времена холодной войны", - пишет Гастингс.
По мнению Гастингса, участники саммита не поверили заявлениям Трампа о том, что Израиль и США своими ударами по Ирану смогли "отбросить на десятилетия назад" его ядерную программу, однако "продолжают молчать, чтобы не вызвать гнев" главы Белого дома.
Колумнист также называет "особенно удручающим", что пока европейские лидеры надеются на то, что "их лести и обмана" будет достаточно для сохранения НАТО, Трамп может вернуться в США и отказаться от всех достигнутых договоренностей.
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ПолитикаСШАЕВРОПАДональд ТрампНАТО
 
 
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