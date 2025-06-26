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В МИД объяснили решение НАТО увеличить расходы на оборону - 26.06.2025, ПРАЙМ
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В МИД объяснили решение НАТО увеличить расходы на оборону
В МИД объяснили решение НАТО увеличить расходы на оборону - 26.06.2025, ПРАЙМ
В МИД объяснили решение НАТО увеличить расходы на оборону
Решение НАТО увеличить расходы на оборону обосновывается "российской угрозой", но на самом деле оно связано со стремлением угодить Вашингтону, заявила... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T16:20+0300
2025-06-26T16:20+0300
политика
общество
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Решение НАТО увеличить расходы на оборону обосновывается "российской угрозой", но на самом деле оно связано со стремлением угодить Вашингтону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Похоже, что только с помощью придуманной "российской угрозы" можно будет объяснить обывателям очередное опустошение их карманов. Хотя мы же все понимаем, что делается это в первую очередь для того, чтобы угодить США и убедить их в том, что Европа готова оплачивать свою долю", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, это "бизнес-проект" Вашингтона с целью обеспечить американскую военную промышленность заказами за счет Западной Европы. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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общество , украина, сша, мария захарова, сергей лавров, дональд трамп, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
16:20 26.06.2025
 
В МИД объяснили решение НАТО увеличить расходы на оборону

МИД: решение НАТО увеличить расходы на оборону связано с желанием угодить США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Решение НАТО увеличить расходы на оборону обосновывается "российской угрозой", но на самом деле оно связано со стремлением угодить Вашингтону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Похоже, что только с помощью придуманной "российской угрозы" можно будет объяснить обывателям очередное опустошение их карманов. Хотя мы же все понимаем, что делается это в первую очередь для того, чтобы угодить США и убедить их в том, что Европа готова оплачивать свою долю", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, это "бизнес-проект" Вашингтона с целью обеспечить американскую военную промышленность заказами за счет Западной Европы.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
%Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
"Трамп выполнил условия РФ". Эксперты указали на важный аспект саммита НАТО
15:43
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАМария ЗахароваСергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
 
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