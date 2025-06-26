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"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО

"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО

На саммите НАТО в Гааге генсек альянса отвратительно раболепствовал, президент США Дональд Трамп уступает в привлекательности своему российскому коллеге... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T23:22+0300

2025-06-26T23:22+0300

2025-06-26T23:50+0300

политика

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гаага

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. На саммите НАТО в Гааге генсек альянса отвратительно раболепствовал, президент США Дональд Трамп уступает в привлекательности своему российскому коллеге Владимиру Путину, а Евросоюз демонстрирует Соединенным Штатам больше, чем послушность. Об этом написали читатели французской газеты Le Figaro."Я не знал, что (генеральный секретарь НАТО Марк — прим. ред.) Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость", — возмутился один комментатор.Другой, также отмечая излишне демонстрируемую покорность Евросоюза, подошел к ситуации с иронией: "Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда"."Послушность" союзников… это такое художественное преуменьшение?" — вопросил третий.Как ранее передало информагентство Reuters, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа "папочкой", нахваливая усилия американского лидера по разрешению ирано-израильского конфликта.

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нато, саммит, гаага, марк рютте, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, сша, мнение