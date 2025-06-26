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"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО
"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО
На саммите НАТО в Гааге генсек альянса отвратительно раболепствовал, президент США Дональд Трамп уступает в привлекательности своему российскому коллеге... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T23:22+0300
2025-06-26T23:22+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. На саммите НАТО в Гааге генсек альянса отвратительно раболепствовал, президент США Дональд Трамп уступает в привлекательности своему российскому коллеге Владимиру Путину, а Евросоюз демонстрирует Соединенным Штатам больше, чем послушность. Об этом написали читатели французской газеты Le Figaro."Я не знал, что (генеральный секретарь НАТО Марк — прим. ред.) Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость", — возмутился один комментатор.Другой, также отмечая излишне демонстрируемую покорность Евросоюза, подошел к ситуации с иронией: "Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда"."Послушность" союзников… это такое художественное преуменьшение?" — вопросил третий.Как ранее передало информагентство Reuters, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа "папочкой", нахваливая усилия американского лидера по разрешению ирано-израильского конфликта.
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нато, саммит, гаага, марк рютте, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, сша, мнение
Политика, НАТО, саммит, Гаага, Марк Рютте, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, США, мнение
"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО
Читатели Le Figaro раскритиковали представителей стран-членов НАТО на саммите
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ.
На саммите НАТО в Гааге генсек альянса отвратительно раболепствовал, президент США Дональд Трамп уступает в привлекательности своему российскому коллеге Владимиру Путину, а Евросоюз демонстрирует Соединенным Штатам больше, чем послушность. Об этом написали читатели французской газеты Le Figaro
.
"Я не знал, что (генеральный секретарь НАТО Марк — прим. ред.) Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость", — возмутился один комментатор.
Другой, также отмечая излишне демонстрируемую покорность Евросоюза, подошел к ситуации с иронией: "Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда".
"Послушность" союзников… это такое художественное преуменьшение?" — вопросил третий.
Как ранее передало информагентство Reuters, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа "папочкой", нахваливая усилия американского лидера по разрешению ирано-израильского конфликта.
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