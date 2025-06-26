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"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
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"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО
"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО
На саммите НАТО в Гааге генсек альянса отвратительно раболепствовал, президент США Дональд Трамп уступает в привлекательности своему российскому коллеге... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T23:22+0300
2025-06-26T23:50+0300
политика
нато
саммит
гаага
марк рютте
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
сша
мнение
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. На саммите НАТО в Гааге генсек альянса отвратительно раболепствовал, президент США Дональд Трамп уступает в привлекательности своему российскому коллеге Владимиру Путину, а Евросоюз демонстрирует Соединенным Штатам больше, чем послушность. Об этом написали читатели французской газеты Le Figaro."Я не знал, что (генеральный секретарь НАТО Марк — прим. ред.) Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость", — возмутился один комментатор.Другой, также отмечая излишне демонстрируемую покорность Евросоюза, подошел к ситуации с иронией: "Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда"."Послушность" союзников… это такое художественное преуменьшение?" — вопросил третий.Как ранее передало информагентство Reuters, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа "папочкой", нахваливая усилия американского лидера по разрешению ирано-израильского конфликта.
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нато, саммит, гаага, марк рютте, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, сша, мнение
Политика, НАТО, саммит, Гаага, Марк Рютте, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, США, мнение
23:22 26.06.2025 (обновлено: 23:50 26.06.2025)
 
"Мерзость". Французы оценили поведение европейцев на саммите НАТО

Читатели Le Figaro раскритиковали представителей стран-членов НАТО на саммите

© Фото : NATO Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. На саммите НАТО в Гааге генсек альянса отвратительно раболепствовал, президент США Дональд Трамп уступает в привлекательности своему российскому коллеге Владимиру Путину, а Евросоюз демонстрирует Соединенным Штатам больше, чем послушность. Об этом написали читатели французской газеты Le Figaro.
"Я не знал, что (генеральный секретарь НАТО Марк — прим. ред.) Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость", — возмутился один комментатор.
Другой, также отмечая излишне демонстрируемую покорность Евросоюза, подошел к ситуации с иронией: "Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда".
"Послушность" союзников… это такое художественное преуменьшение?" — вопросил третий.
Как ранее передало информагентство Reuters, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа "папочкой", нахваливая усилия американского лидера по разрешению ирано-израильского конфликта.
#китай евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
"Пока НАТО заседала". В ЕС раскрыли, какой удар по Западу приготовил Китай
17:00
 
ПолитикаНАТОсаммитГаагаМарк РюттеДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзСШАмнение
 
 
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