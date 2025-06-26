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Цены на новостройки в российских городах-миллионниках снизились в июне
Цены на новостройки в российских городах-миллионниках снизились в июне - 26.06.2025, ПРАЙМ
Цены на новостройки в российских городах-миллионниках снизились в июне
Цены на новостройки в российских городах-миллионниках в июне в среднем снизились на 0,3% - до 186 тысячи рублей за квадратный метр, что можно считать... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T09:52+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на новостройки в российских городах-миллионниках в июне в среднем снизились на 0,3% - до 186 тысячи рублей за квадратный метр, что можно считать стагнирующим показателем, сообщили в "Яндекс Недвижимости". По данным сервиса в четырех из 16 миллионников отмечается увеличение цены, в пяти стоимость метра в новостройках стагнирует, а в семи городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках в крупнейших городах страны в июне выросло по сравнению с маем на 3,2%. "В начале лета мы наблюдаем разнонаправленную динамику цен на первичном рынке недвижимости. Несмотря на общее снижение медианной стоимости квадратного метра, объем доступных предложений продолжает расти. Это может свидетельствовать о том, что застройщики активно выводят на рынок новые объемы лотов более доступного ценового сегмента", - говорится в сообщении сервиса. По его данным, в июне миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (434 тысячи рублей за "квадрат"), Санкт-Петербург (274 тысячи рублей), Казань (244 тысячи рублей), Нижний Новгород (191 тысяча рублей) и Новосибирск (171 тысяча рублей). Наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в июне зафиксирован сервисом в Новосибирске (+4,3%) в Санкт-Петербурге (+3,8%), Новосибирске (+2,8%) и Красноярске (+1,2%), наибольшее снижение - в Челябинске (-4,1%), Волгограде (-4,0%) и Уфе (-1,6%).
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бизнес, яндекс недвижимость
Бизнес, Яндекс Недвижимость
Цены на новостройки в российских городах-миллионниках снизились в июне
"Яндекс Недвижимость": цены на новостройки в крупнейших городах РФ стагнируют
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на новостройки в российских городах-миллионниках в июне в среднем снизились на 0,3% - до 186 тысячи рублей за квадратный метр, что можно считать стагнирующим показателем, сообщили в "Яндекс Недвижимости".
По данным сервиса в четырех из 16 миллионников отмечается увеличение цены, в пяти стоимость метра в новостройках стагнирует, а в семи городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках в крупнейших городах страны в июне выросло по сравнению с маем на 3,2%.
"В начале лета мы наблюдаем разнонаправленную динамику цен на первичном рынке недвижимости. Несмотря на общее снижение медианной стоимости квадратного метра, объем доступных предложений продолжает расти. Это может свидетельствовать о том, что застройщики активно выводят на рынок новые объемы лотов более доступного ценового сегмента", - говорится в сообщении сервиса.
По его данным, в июне миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (434 тысячи рублей за "квадрат"), Санкт-Петербург (274 тысячи рублей), Казань (244 тысячи рублей), Нижний Новгород (191 тысяча рублей) и Новосибирск (171 тысяча рублей).
Наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в июне зафиксирован сервисом в Новосибирске (+4,3%) в Санкт-Петербурге (+3,8%), Новосибирске (+2,8%) и Красноярске (+1,2%), наибольшее снижение - в Челябинске (-4,1%), Волгограде (-4,0%) и Уфе (-1,6%).
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