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Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире - 26.06.2025, ПРАЙМ

Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Разработчик графических процессоров Nvidia вновь стал самой дорогой компанией в мире, сместив на второе место Microsoft, акции Nvidia достигли рекорда, следует... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T10:37+0300

2025-06-26T10:37+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia вновь стал самой дорогой компанией в мире, сместив на второе место Microsoft, акции Nvidia достигли рекорда, следует из данных торгов. По итогам торгов среды стоимость акций Nvidia выросла на 4,33%, до 154,31 доллара за ценную бумагу, в ходе торгов цена достигла нового рекорда в 154,45 доллара. Таким образом, капитализация компании составила примерно 3,765 триллиона долларов. Капитализация Microsoft в то же время составляла около 3,659 триллиона долларов. Во вторник капитализации компаний составляли примерно 3,609 триллиона и 3,643 триллиона долларов соответственно. Третьей самой дорогой компанией на данный момент является Apple, капитализация которой составляет приблизительно 3,01 триллиона долларов. Впервые Nvidia заняла первое место в списке самых дорогих компаний 18 июня 2024 года, тогда ее капитализация составила 3,328 триллиона долларов. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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технологии, бизнес, калифорния, nvidia, microsoft, apple