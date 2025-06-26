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Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, сообщил источник РИА Новости. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T16:53+0300
2025-06-26T16:53+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, сообщил источник РИА Новости. "Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", - рассказал источник.Как отметил источник. состоявшийся обмен был паритетным. Кроме того, источник также сообщил, что Россия и Украина продолжают работу по обмену военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВС РФ, ВСУ, обмен пленными
Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, сообщил источник РИА Новости.
"Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", - рассказал источник.
Как отметил источник. состоявшийся обмен был паритетным. Кроме того, источник также сообщил, что Россия и Украина продолжают работу по обмену военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.
Россия и Украина продолжают обмен пленными, заявили в Кремле