https://1prime.ru/20250626/orban-858920020.html

Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан

Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан - 26.06.2025, ПРАЙМ

Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан

На саммите ЕС не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T11:02+0300

2025-06-26T11:02+0300

2025-06-26T11:02+0300

политика

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. На саммите ЕС не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение. Более того, единогласное решение требуется для открытия каждого кластера переговоров. Его нет. Так что этого не произойдет. Сегодня не может произойти ничего, что имело бы юридическую силу в вопросе членства Украины в ЕС. Можно делать заявления, можно говорить, но у ЕС по-прежнему не будет общей позиции, потому что Венгрия это не поддерживает", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС. Отвечая на вопрос журналистов, о том, может ли по итогам саммита быть принято заявление от лица 26 стран-членов ЕС, Орбан заявил, что "те, кто не согласен с нами, будь их 26 или сколько угодно, могут говорить все, что хотят", но это не будет иметь юридической силы.

https://1prime.ru/20250626/vengriya-858919726.html

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украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес