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Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС - 26.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250626/orban-858920308.html
Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС
Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС - 26.06.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС
Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T11:07+0300
2025-06-26T11:07+0300
политика
россия
брюссель
венгрия
будапешт
виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов. "Да, мы получили очень хорошее предложение, без сомнения. Это правда. Надо еще немного над ним поработать, но да, мы получили очень хорошее предложение", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в ответ на вопрос, получила ли Венгрия предложения от Брюсселя.
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россия, брюссель, венгрия, будапешт, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Виктор Орбан
11:07 26.06.2025
 
Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС

Орбан: Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС по санкциям против РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов.
"Да, мы получили очень хорошее предложение, без сомнения. Это правда. Надо еще немного над ним поработать, но да, мы получили очень хорошее предложение", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в ответ на вопрос, получила ли Венгрия предложения от Брюсселя.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
11:02
 
ПолитикаРОССИЯБрюссельВЕНГРИЯБудапештВиктор Орбан
 
 
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