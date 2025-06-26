https://1prime.ru/20250626/orban-858920308.html
Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС
Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС - 26.06.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС
Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T11:07+0300
2025-06-26T11:07+0300
2025-06-26T11:07+0300
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов. "Да, мы получили очень хорошее предложение, без сомнения. Это правда. Надо еще немного над ним поработать, но да, мы получили очень хорошее предложение", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в ответ на вопрос, получила ли Венгрия предложения от Брюсселя.
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Политика, РОССИЯ, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Виктор Орбан
Орбан заявил, что Венгрия получила хорошее предложение от ЕС
Орбан: Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС по санкциям против РФ
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов.
"Да, мы получили очень хорошее предложение, без сомнения. Это правда. Надо еще немного над ним поработать, но да, мы получили очень хорошее предложение", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в ответ на вопрос, получила ли Венгрия предложения от Брюсселя.
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