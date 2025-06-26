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Раскрыто, во сколько обойдется летний отдых на российских курортах

Раскрыто, во сколько обойдется летний отдых на российских курортах - 26.06.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, во сколько обойдется летний отдых на российских курортах

В этом году россияне, которые любят отдыхать на песчаных пляжах, переориентируются с Анапы на другие отечественные курорты и страны ближнего зарубежья. Во... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T03:03+0300

2025-06-26T03:03+0300

2025-06-26T03:03+0300

отпуск

туризм

бизнес

россия

крым

дагестан

краснодарский край

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В этом году россияне, которые любят отдыхать на песчаных пляжах, переориентируются с Анапы на другие отечественные курорты и страны ближнего зарубежья. Во сколько обойдется недельный отдых на российских курортах летом для семьи из трех человек, агентству "Прайм" рассказали в пресс-службе Национального туроператора Алеан (является членом Российского союза туриндустрии (РСТ).По данным туроператора, в этом году в России любители отдыха на песчаных пляжах выбирают западный и восточный берег Крыма, Дагестан, курорты Азовского моря Краснодарского края.В Дагестане песчаные пляжи можно найти в Махачкале, Избербаше, Манаскенте, Каспийске, Дербенте."Туры в Дагестан с завтраками на семь ночей на семью из двух взрослых с ребенком обойдутся в сумму от 49 700 рублей. Объектов, предлагающих трехразовое питание, в Дагестане мало. Можно найти варианты размещения с "полным пансионом" от 81 900 рублей на троих на семь ночей", - рассказали в пресс-службе туроператора.В Крыму песчаные пляжи с "мелким морем" сосредоточены на западном и восточном побережьях. На Черном море их можно найти в Евпатории, поселке Прибрежное, в Саках, поселках Черноморское, Оленевка, Поповка, Межводное, в Феодосии, центральной части Судака, Береговом, в поселке Новый Свет. Отели предлагают "все включено" по демократичным ценам. Так, в Евпатории можно найти all inclusive от 84 000 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Отели с трехразовым питанием - от 37 800 рублей на троих.Также песчаные пляжи есть на Азовском побережье Крыма - в Керчи, Щелкино, селах Каменское, Золотое, Мысовое."Цены на проживание в отелях на Азовском побережье Крыма с тарифом "все включено"стартуют от 96 505 рублей на троих на семь ночей, полный пансион - от 49 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.На курортах Краснодарского края на Азовском море (в Ейском и Темрюкском районах) еще есть места в объектах разного ценового сегмента на лето. Доступны номера в отелях от 45 500 рублей с завтраками на двух взрослых с ребенком на семь ночей.Туристы, рассматривающие отдых на песчаных пляжах в пределах Краснодарского края, могут остановиться в Геленджике и Туапсе. Спрос на отели у песчаных пляжей на этих курортах будет постепенно расти в течение сезона.По данным туроператора, в Геленджике доступны объекты размещения в центре города, рядом с песчаными городскими пляжами - "Центральный", "Спортивный", "Дельфин", "2к25". Проживание в отеле с тарифом "полный пансион" обойдется в сумму от 57 120 рублей на двоих взрослых с ребенком на семь ночей.В Туапсинском районе есть песчаные пляжи "Радужный" и "Золотой берег". На курорте доступны варианты с "полным пансионом" от 59 900 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей.В Сочи преобладают галечные пляжи. Песчаный участок есть на городском пляже "Ривьера". Проживание в отеле с тарифом "полный пансион" в Сочи обойдется в сумму от 78 750 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Можно найти гостевые дома от 26 950 рублей с завтраками на тот же срок и состав туристов.По данным туроператора, спрос на отдых в Анапе относительно прошлого года снизился в пределах 60-70%. Но бронирования на лето продолжаются. Глубина продаж небольшая. Наибольшим спросом пользуются отели с развитой инфраструктурой, которые могут предложить альтернативу морскому отдыху, отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено", в частности. Объекты размещения предлагают скидки от 15% до 55%. На июль можно найти "все включено" на семь ночей на семью из двух взрослых с одним ребенком за сумму от 51 295 рублей.

https://1prime.ru/20250624/otpusk-858814263.html

крым

дагестан

краснодарский край

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отпуск, туризм, бизнес, россия, крым, дагестан, краснодарский край, российский союз туриндустрии