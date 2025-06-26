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Состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на $33,9 триллиона - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на $33,9 триллиона
Состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на $33,9 триллиона - 26.06.2025, ПРАЙМ
Состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на $33,9 триллиона
Богатство самых состоятельных людей мира с 2015 года выросло на 33,9 триллиона долларов, сообщается в докладе международной организации по борьбе с неравенством | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:10+0300
2025-06-26T15:10+0300
экономика
oxfam
всемирный банк
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Богатство самых состоятельных людей мира с 2015 года выросло на 33,9 триллиона долларов, сообщается в докладе международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. "Богатейший 1% людей мира увеличил свое состояние более чем на 33,9 триллиона долларов в реальном выражении с 2015 года... Этого более чем достаточно, чтобы ликвидировать ежегодную бедность 22 раза при самой высокой черте бедности Всемирного банка в 8,3 доллара в день", - говорится в релизе к докладу. По данным организации, богатейшим людям в мире, которых всего 1%, принадлежит 43% мировых активов. Богатство 3 тысяч миллиардеров с 2015 года увеличилось на 6,5 триллиона долларов в реальном выражении и теперь эквивалентно 14,6% мирового ВВП, также отмечает организация. Доклад опубликован перед четвертой конференцией ООН по финансированию развития, которая состоится в испанском городе Севилья с 30 июня по 3 июля.
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oxfam, всемирный банк, оон
Экономика, Oxfam, Всемирный банк, ООН
15:10 26.06.2025
 
Состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на $33,9 триллиона

Oxfam: состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на 33,9 трлн долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Богатство самых состоятельных людей мира с 2015 года выросло на 33,9 триллиона долларов, сообщается в докладе международной организации по борьбе с неравенством Oxfam.
"Богатейший 1% людей мира увеличил свое состояние более чем на 33,9 триллиона долларов в реальном выражении с 2015 года... Этого более чем достаточно, чтобы ликвидировать ежегодную бедность 22 раза при самой высокой черте бедности Всемирного банка в 8,3 доллара в день", - говорится в релизе к докладу.
По данным организации, богатейшим людям в мире, которых всего 1%, принадлежит 43% мировых активов.
Богатство 3 тысяч миллиардеров с 2015 года увеличилось на 6,5 триллиона долларов в реальном выражении и теперь эквивалентно 14,6% мирового ВВП, также отмечает организация.
Доклад опубликован перед четвертой конференцией ООН по финансированию развития, которая состоится в испанском городе Севилья с 30 июня по 3 июля.
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