https://1prime.ru/20250626/oxfam-858933141.html

Состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на $33,9 триллиона

Состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на $33,9 триллиона - 26.06.2025, ПРАЙМ

Состояние богатейших людей мира с 2015 года выросло на $33,9 триллиона

Богатство самых состоятельных людей мира с 2015 года выросло на 33,9 триллиона долларов, сообщается в докладе международной организации по борьбе с неравенством | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T15:10+0300

2025-06-26T15:10+0300

2025-06-26T15:10+0300

экономика

oxfam

всемирный банк

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Богатство самых состоятельных людей мира с 2015 года выросло на 33,9 триллиона долларов, сообщается в докладе международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. "Богатейший 1% людей мира увеличил свое состояние более чем на 33,9 триллиона долларов в реальном выражении с 2015 года... Этого более чем достаточно, чтобы ликвидировать ежегодную бедность 22 раза при самой высокой черте бедности Всемирного банка в 8,3 доллара в день", - говорится в релизе к докладу. По данным организации, богатейшим людям в мире, которых всего 1%, принадлежит 43% мировых активов. Богатство 3 тысяч миллиардеров с 2015 года увеличилось на 6,5 триллиона долларов в реальном выражении и теперь эквивалентно 14,6% мирового ВВП, также отмечает организация. Доклад опубликован перед четвертой конференцией ООН по финансированию развития, которая состоится в испанском городе Севилья с 30 июня по 3 июля.

https://1prime.ru/20250228/metally-855328574.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

oxfam, всемирный банк, оон