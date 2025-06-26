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Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону
Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону - 26.06.2025, ПРАЙМ
Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону
Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:15+0300
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет. "Тридцать две страны НАТО взяли на себя обязательство тратить 5% своего ВВП на оборону, фактически инвестируя в альянс НАТО", - сообщил он журналистам на брифинге. Глава американского военного ведомства подчеркнул, что считает это "историческим" моментом.Ранее СМИ писали о решении стран-участниц Североатлантического альянса пересмотреть траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Саммит государств-членов проходил 24-25 июня в Гааге.
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вашингтон, пит хегсет, нато
Экономика, ВАШИНГТОН, Пит Хегсет, НАТО
Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону
Хегсет: на саммите НАТО 32 члена альянса пообещали повысить расходы на оборону
ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Тридцать две страны НАТО взяли на себя обязательство тратить 5% своего ВВП на оборону, фактически инвестируя в альянс НАТО", - сообщил он журналистам на брифинге.
Глава американского военного ведомства подчеркнул, что считает это "историческим" моментом.
Ранее СМИ писали о решении стран-участниц Североатлантического альянса пересмотреть траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Саммит государств-членов проходил 24-25 июня в Гааге.
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