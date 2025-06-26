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Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/pentagon-858933307.html
Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону
Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону - 26.06.2025, ПРАЙМ
Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону
Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:15+0300
2025-06-26T15:15+0300
экономика
вашингтон
пит хегсет
нато
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет. "Тридцать две страны НАТО взяли на себя обязательство тратить 5% своего ВВП на оборону, фактически инвестируя в альянс НАТО", - сообщил он журналистам на брифинге. Глава американского военного ведомства подчеркнул, что считает это "историческим" моментом.Ранее СМИ писали о решении стран-участниц Североатлантического альянса пересмотреть траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Саммит государств-членов проходил 24-25 июня в Гааге.
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вашингтон, пит хегсет, нато
Экономика, ВАШИНГТОН, Пит Хегсет, НАТО
15:15 26.06.2025
 
Хегсет перечислил страны НАТО, пообещавшие повысить расходы на оборону

Хегсет: на саммите НАТО 32 члена альянса пообещали повысить расходы на оборону

© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. Kubitza
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Тридцать две страны НАТО взяли на себя обязательство тратить 5% своего ВВП на оборону, фактически инвестируя в альянс НАТО", - сообщил он журналистам на брифинге.
Глава американского военного ведомства подчеркнул, что считает это "историческим" моментом.
Ранее СМИ писали о решении стран-участниц Североатлантического альянса пересмотреть траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Саммит государств-членов проходил 24-25 июня в Гааге.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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14:50
 
ЭкономикаВАШИНГТОНПит ХегсетНАТО
 
 
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