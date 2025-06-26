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Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы
Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы - 26.06.2025, ПРАЙМ
Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы
Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий, заявил председатель Объединенного комитета... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:59+0300
2025-06-26T15:59+0300
политика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн. "Операция "Полуночный молот" стала кульминацией 15 лет невероятной работы - пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию, тех, кто его создавал, и тех, кто загружал его на самолеты", - сказал он. По словам Кейна, удар по иранскому объекту в Фордо был тщательно просчитан. "Команда DTRA с высокой степенью уверенности определила уязвимые элементы объекта, и оружие было разработано и применено так, чтобы достичь нужного эффекта", - отметил он. Кейн также рассказал, что на начальном этапе программы MOP (Massive Ordnance Penetrator) в ней участвовало множество докторов наук. "Втайне мы стали крупнейшими пользователями суперкомпьютерных мощностей в США", - добавил он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
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технологии, сша, иран, израиль, дональд трамп
Политика, Технологии, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
15:59 26.06.2025
 
Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы

Генерал Кейн: атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.
"Операция "Полуночный молот" стала кульминацией 15 лет невероятной работы - пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию, тех, кто его создавал, и тех, кто загружал его на самолеты", - сказал он.
По словам Кейна, удар по иранскому объекту в Фордо был тщательно просчитан.
"Команда DTRA с высокой степенью уверенности определила уязвимые элементы объекта, и оружие было разработано и применено так, чтобы достичь нужного эффекта", - отметил он.
Кейн также рассказал, что на начальном этапе программы MOP (Massive Ordnance Penetrator) в ней участвовало множество докторов наук.
"Втайне мы стали крупнейшими пользователями суперкомпьютерных мощностей в США", - добавил он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
В МИД заявили о важности закрепления хрупкого перемирия Ирана и Израиля
15:54
 
ПолитикаТехнологииСШАИРАНИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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