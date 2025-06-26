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Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы

Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы - 26.06.2025, ПРАЙМ

Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы

Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий, заявил председатель Объединенного комитета... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T15:59+0300

2025-06-26T15:59+0300

2025-06-26T15:59+0300

политика

технологии

сша

иран

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн. "Операция "Полуночный молот" стала кульминацией 15 лет невероятной работы - пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию, тех, кто его создавал, и тех, кто загружал его на самолеты", - сказал он. По словам Кейна, удар по иранскому объекту в Фордо был тщательно просчитан. "Команда DTRA с высокой степенью уверенности определила уязвимые элементы объекта, и оружие было разработано и применено так, чтобы достичь нужного эффекта", - отметил он. Кейн также рассказал, что на начальном этапе программы MOP (Massive Ordnance Penetrator) в ней участвовало множество докторов наук. "Втайне мы стали крупнейшими пользователями суперкомпьютерных мощностей в США", - добавил он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

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технологии, сша, иран, израиль, дональд трамп