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США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы - 26.06.2025, ПРАЙМ
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США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы
США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы - 26.06.2025, ПРАЙМ
США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы
Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T18:36+0300
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вооружения
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов долларов, заявили в четверг в Пентагоне. "Бюджет предусматривает 40 миллиардов долларов для Космических сил США, что представляет собой увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов. В Пентагоне уточнили, что указанные средства пойдут, в том числе, на финансирование космических возможностей, а также на реализацию будущей американской системы ПРО "Золотой купол".
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сша
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сша, пентагон
Вооружения, США, Пентагон
18:36 26.06.2025
 
США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы

Пентагон: США на треть увеличат расходы на Космические силы, до $40 млрд

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов долларов, заявили в четверг в Пентагоне.
"Бюджет предусматривает 40 миллиардов долларов для Космических сил США, что представляет собой увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
В Пентагоне уточнили, что указанные средства пойдут, в том числе, на финансирование космических возможностей, а также на реализацию будущей американской системы ПРО "Золотой купол".
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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18:21
 
ВооруженияСШАПентагон
 
 
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