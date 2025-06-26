https://1prime.ru/20250626/pentagon-858941461.html
США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы
США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы - 26.06.2025, ПРАЙМ
США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы
Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T18:36+0300
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов долларов, заявили в четверг в Пентагоне. "Бюджет предусматривает 40 миллиардов долларов для Космических сил США, что представляет собой увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов. В Пентагоне уточнили, что указанные средства пойдут, в том числе, на финансирование космических возможностей, а также на реализацию будущей американской системы ПРО "Золотой купол".
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сша, пентагон
Вооружения, США, Пентагон
США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы
Пентагон: США на треть увеличат расходы на Космические силы, до $40 млрд
ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов долларов, заявили в четверг в Пентагоне.
"Бюджет предусматривает 40 миллиардов долларов для Космических сил США, что представляет собой увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
В Пентагоне уточнили, что указанные средства пойдут, в том числе, на финансирование космических возможностей, а также на реализацию будущей американской системы ПРО "Золотой купол".
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года