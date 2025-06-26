https://1prime.ru/20250626/pentagon-858941461.html

США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы

США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы - 26.06.2025, ПРАЙМ

США планируют на треть увеличить расходы на Космические силы

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T18:36+0300

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2025-06-26T18:36+0300

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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов долларов, заявили в четверг в Пентагоне. "Бюджет предусматривает 40 миллиардов долларов для Космических сил США, что представляет собой увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов. В Пентагоне уточнили, что указанные средства пойдут, в том числе, на финансирование космических возможностей, а также на реализацию будущей американской системы ПРО "Золотой купол".

https://1prime.ru/20250626/tramp-858941124.html

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