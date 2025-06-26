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Третий раунд переговоров России и США может пройти скоро, считают в Совфеде

Третий раунд переговоров России и США может пройти скоро, считают в Совфеде - 26.06.2025, ПРАЙМ

Третий раунд переговоров России и США может пройти скоро, считают в Совфеде

Третий раунд переговоров России и США может пройти в ближайшие дни, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:13+0300

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политика

россия

сша

константин косачев

переговоры

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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и США может пройти в ближайшие дни, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Мы пока здесь ориентируемся на заявление нашего министерства иностранных дел в части консультации по двухсторонним вопросам (России и США – ред.). Вроде бы появились признаки того, что они могут состояться уже в ближайшие дни, этот третий раунд", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего. По словам Косачева, в том, что касается переговоров по украинскому сюжету, "будь то российско-американских, либо прямых российско-украинских, наверное, все-таки сначала нужно полностью завершить реализацию всех договорённостей, которые были достигнуты на втором этапе". Они носят гуманитарный характер, но это важнейшая часть в продвижении вперёд, добавил он. Третий раунд двусторонних консультаций по "раздражителям" в отношениях между Россией и США должен состояться в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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россия, сша, константин косачев, переговоры