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Третий раунд переговоров России и США может пройти скоро, считают в Совфеде - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Третий раунд переговоров России и США может пройти скоро, считают в Совфеде
Третий раунд переговоров России и США может пройти скоро, считают в Совфеде - 26.06.2025, ПРАЙМ
Третий раунд переговоров России и США может пройти скоро, считают в Совфеде
Третий раунд переговоров России и США может пройти в ближайшие дни, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:13+0300
2025-06-26T13:13+0300
политика
россия
сша
константин косачев
переговоры
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и США может пройти в ближайшие дни, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Мы пока здесь ориентируемся на заявление нашего министерства иностранных дел в части консультации по двухсторонним вопросам (России и США – ред.). Вроде бы появились признаки того, что они могут состояться уже в ближайшие дни, этот третий раунд", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего. По словам Косачева, в том, что касается переговоров по украинскому сюжету, "будь то российско-американских, либо прямых российско-украинских, наверное, все-таки сначала нужно полностью завершить реализацию всех договорённостей, которые были достигнуты на втором этапе". Они носят гуманитарный характер, но это важнейшая часть в продвижении вперёд, добавил он. Третий раунд двусторонних консультаций по "раздражителям" в отношениях между Россией и США должен состояться в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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россия, сша, константин косачев, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, Константин Косачев, переговоры
13:13 26.06.2025
 
Третий раунд переговоров России и США может пройти скоро, считают в Совфеде

Вице-спикер Совфеда Косачев: новый раунд переговоров РФ и США может пройти в ближайшие дни

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и США может пройти в ближайшие дни, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мы пока здесь ориентируемся на заявление нашего министерства иностранных дел в части консультации по двухсторонним вопросам (России и США – ред.). Вроде бы появились признаки того, что они могут состояться уже в ближайшие дни, этот третий раунд", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего.
По словам Косачева, в том, что касается переговоров по украинскому сюжету, "будь то российско-американских, либо прямых российско-украинских, наверное, все-таки сначала нужно полностью завершить реализацию всех договорённостей, которые были достигнуты на втором этапе". Они носят гуманитарный характер, но это важнейшая часть в продвижении вперёд, добавил он.
Третий раунд двусторонних консультаций по "раздражителям" в отношениях между Россией и США должен состояться в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
В Совфеде оценили перспективы продолжения диалога РФ и США
13:12
 
ПолитикаРОССИЯСШАКонстантин Косачевпереговоры
 
 
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