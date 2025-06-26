https://1prime.ru/20250626/peregovory-858939837.html

Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, заявили в МИД

Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, заявили в МИД - 26.06.2025, ПРАЙМ

Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, заявили в МИД

Москва исходит из того, что Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров РФ и Украины, сроки нового раунда определяются главами делегаций,... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T17:32+0300

2025-06-26T17:32+0300

2025-06-26T17:32+0300

политика

россия

украина

стамбул

мария захарова

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858120712_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_bddb600a50eaab316aa406e07e9d2753.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москва исходит из того, что Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров РФ и Украины, сроки нового раунда определяются главами делегаций, информация от них ожидается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса. А что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций, помощником президента нашей страны Владимиром Ростиславовичем Мединским и с украинской стороны - Умеровым, так что ждем от них информации", - сказала Захарова на брифинге.

https://1prime.ru/20250626/erdogan-858925538.html

украина

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, стамбул, мария захарова, переговоры