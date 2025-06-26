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Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, заявили в МИД - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, заявили в МИД
Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, заявили в МИД - 26.06.2025, ПРАЙМ
Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, заявили в МИД
Москва исходит из того, что Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров РФ и Украины, сроки нового раунда определяются главами делегаций,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T17:32+0300
2025-06-26T17:32+0300
политика
россия
украина
стамбул
мария захарова
переговоры
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москва исходит из того, что Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров РФ и Украины, сроки нового раунда определяются главами делегаций, информация от них ожидается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса. А что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций, помощником президента нашей страны Владимиром Ростиславовичем Мединским и с украинской стороны - Умеровым, так что ждем от них информации", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, украина, стамбул, мария захарова, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Мария Захарова, переговоры
17:32 26.06.2025
 
Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, заявили в МИД

Захарова: РФ исходит из того, что Стамбул остается площадкой для переговоров по Украине

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
 Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москва исходит из того, что Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров РФ и Украины, сроки нового раунда определяются главами делегаций, информация от них ожидается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса. А что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций, помощником президента нашей страны Владимиром Ростиславовичем Мединским и с украинской стороны - Умеровым, так что ждем от них информации", - сказала Захарова на брифинге.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулМария Захаровапереговоры
 
 
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