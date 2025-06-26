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В МИД заявили о важности закрепления хрупкого перемирия Ирана и Израиля - 26.06.2025, ПРАЙМ
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В МИД заявили о важности закрепления хрупкого перемирия Ирана и Израиля
В МИД заявили о важности закрепления хрупкого перемирия Ирана и Израиля - 26.06.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили о важности закрепления хрупкого перемирия Ирана и Израиля
В настоящий момент важно закрепить хрупкое перемирие между Ираном и Израилем, урегулирование вокруг иранской ядерной программы возможно только путем... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:54+0300
2025-06-26T15:54+0300
политика
израиль
иран
мария захарова
перемирие
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В настоящий момент важно закрепить хрупкое перемирие между Ираном и Израилем, урегулирование вокруг иранской ядерной программы возможно только путем переговоров, альтернативы этому не существует, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нельзя допустить, чтобы бомбардировки ядерных объектов стали буквально обычным делом. Требуется дать объективную оценку произошедшему, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Правда состоит в том, что действия Израиля и США с самого начала носили незаконный характер, противоречил Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности", - сказала Захарова. По ее словам, важно сохранить и закрепить "хрупкое перемирие в целях скорейшего возвращения ситуации в переговорное русло". "Урегулирование вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других кризисов на Ближнем Востоке, может быть достигнуто лишь путем дипломатии и переговоров. Разумной альтернативы этому не существует", - добавила она. Захарова подчеркнула, что российское предложение по урегулированию остается "на столе". "На столе остается выдвинутые президентом РФ конкретные инициативы практического характера, которые нацелены на нахождение взаимоприемлемых развязок. Они доведены до всех вовлеченных сторон - и США, и Израиля, и Ирана. При этом мы ничего никому не навязываем, лишь говорим о том, как нам видится возможный выход из ситуации, который предполагал бы с одной стороны, обеспечение законного права Ирана на развитие мирного атома, а с другой учитывал бы интересы безопасности Израиля. Считаем, что найти такой выход реально", - добавила она, не уточняя в чем конкретно состоит российское предложение.
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израиль, иран, мария захарова, перемирие
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Мария Захарова, перемирие
15:54 26.06.2025
 
В МИД заявили о важности закрепления хрупкого перемирия Ирана и Израиля

Захарова: нужно сохранить хрупкое перемирие между Ираном и Израилем

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В настоящий момент важно закрепить хрупкое перемирие между Ираном и Израилем, урегулирование вокруг иранской ядерной программы возможно только путем переговоров, альтернативы этому не существует, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нельзя допустить, чтобы бомбардировки ядерных объектов стали буквально обычным делом. Требуется дать объективную оценку произошедшему, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Правда состоит в том, что действия Израиля и США с самого начала носили незаконный характер, противоречил Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности", - сказала Захарова.
По ее словам, важно сохранить и закрепить "хрупкое перемирие в целях скорейшего возвращения ситуации в переговорное русло".
"Урегулирование вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других кризисов на Ближнем Востоке, может быть достигнуто лишь путем дипломатии и переговоров. Разумной альтернативы этому не существует", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что российское предложение по урегулированию остается "на столе".
"На столе остается выдвинутые президентом РФ конкретные инициативы практического характера, которые нацелены на нахождение взаимоприемлемых развязок. Они доведены до всех вовлеченных сторон - и США, и Израиля, и Ирана. При этом мы ничего никому не навязываем, лишь говорим о том, как нам видится возможный выход из ситуации, который предполагал бы с одной стороны, обеспечение законного права Ирана на развитие мирного атома, а с другой учитывал бы интересы безопасности Израиля. Считаем, что найти такой выход реально", - добавила она, не уточняя в чем конкретно состоит российское предложение.
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