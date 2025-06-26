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Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков

Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков

Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T15:32+0300

2025-06-26T15:32+0300

2025-06-26T15:32+0300

политика

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сша

украина

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам", - заметил он в беседе с журналистами.Песков также отметил, что Москва считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути."С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", - подчеркнул он.Когда подвижки по дате третьего раунда переговоров России и Украины будут, об этом будет объявлено, резюмировал пресс-секретарь главы государства.

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россия, москва, сша, украина, дмитрий песков