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Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков
Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков
Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:32+0300
2025-06-26T15:32+0300
политика
россия
москва
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам", - заметил он в беседе с журналистами.Песков также отметил, что Москва считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути."С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", - подчеркнул он.Когда подвижки по дате третьего раунда переговоров России и Украины будут, об этом будет объявлено, резюмировал пресс-секретарь главы государства.
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россия, москва, сша, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков
15:32 26.06.2025
 
Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков

Песков: Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам", - заметил он в беседе с журналистами.
Песков также отметил, что Москва считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути.
"С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", - подчеркнул он.
Когда подвижки по дате третьего раунда переговоров России и Украины будут, об этом будет объявлено, резюмировал пресс-секретарь главы государства.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине
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ПолитикаРОССИЯМОСКВАСШАУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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