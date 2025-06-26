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В Кремле ответили на заявления об угрозе со стороны России
В Кремле ответили на заявления об угрозе со стороны России - 26.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на заявления об угрозе со стороны России
Мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:43+0300
2025-06-26T15:43+0300
2025-06-26T15:43+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Знаете, вот эта мнимая угроза России, эфемерная угроза, - это прием, который используется, чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков, те самые пресловутые 5% - этот тот прием, который используется, чтобы дальше выкачивать деньги и обеспечивать Украину оружием", - сказал Песков журналистам. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
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россия, финансы, запад, дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, Финансы, ЗАПАД, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле ответили на заявления об угрозе со стороны России
Песков: мнимая угроза со стороны РФ - выбивание денег из налогоплательщиков стран Запада
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Знаете, вот эта мнимая угроза России, эфемерная угроза, - это прием, который используется, чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков, те самые пресловутые 5% - этот тот прием, который используется, чтобы дальше выкачивать деньги и обеспечивать Украину оружием", - сказал Песков журналистам.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
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