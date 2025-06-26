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Стоимость платины обновила рекорд 2014 года

Стоимость платины обновила рекорд 2014 года - 26.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость платины обновила рекорд 2014 года

Стоимость платины в четверг растет почти на 4%, показатель достиг самого высокого уровня с осени 2014 года - выше 1385 долларов за тройскую унцию, следует из... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T11:45+0300

2025-06-26T11:45+0300

2025-06-26T11:45+0300

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платина

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость платины в четверг растет почти на 4%, показатель достиг самого высокого уровня с осени 2014 года - выше 1385 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.33 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 3,81% - до 1380,35 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов, в 10.46 мск, показатель максимально достиг 1386,25 доллара, это самое высокое значение с 10 сентября 2014 года. Стоимость платины растет четвертую торговую сессию подряд. За это время металл подорожал примерно на 9%. А с начала месяца цена на платину подскочила более чем на 30%. Цена на сентябрьский фьючерс на палладий поднималась на 4,23%, до 1112,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена фьючерса достигала максимально 1131 доллара, что является самым высоким значением с 4 ноября 2024 года.

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платина, торги, рынок