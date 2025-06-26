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Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP
Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP - 26.06.2025, ПРАЙМ
Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP
Британо-нидерландская энергетическая Shell опровергла сообщения в СМИ о возможной покупке британской BP, следует из сообщения компании. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:47+0300
2025-06-26T10:47+0300
энергетика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая Shell опровергла сообщения в СМИ о возможной покупке британской BP, следует из сообщения компании. В среду газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что BP может быть разделена, и ее части, вероятно, приобретут отдельные компании, в том числе Shell. "В ответ на недавние спекуляции в СМИ компания Shell хотела бы пояснить, что она не рассматривает возможность активного предложения для BP и подтверждает, что не обращалась к BP и не вела с ней никаких переговоров относительно возможного предложения", - говорится в сообщении компании. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Работает в 61 стране, штат составляет 100,5 тысячи сотрудников. Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.
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shell, bp
Энергетика, Shell, BP
10:47 26.06.2025
 
Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP

Shell опровергла сообщения в СМИ о возможной покупке британской BP

© Фото : Shell Логотип компании Shell
Логотип компании Shell - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : Shell
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая Shell опровергла сообщения в СМИ о возможной покупке британской BP, следует из сообщения компании.
В среду газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что BP может быть разделена, и ее части, вероятно, приобретут отдельные компании, в том числе Shell.
"В ответ на недавние спекуляции в СМИ компания Shell хотела бы пояснить, что она не рассматривает возможность активного предложения для BP и подтверждает, что не обращалась к BP и не вела с ней никаких переговоров относительно возможного предложения", - говорится в сообщении компании.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Работает в 61 стране, штат составляет 100,5 тысячи сотрудников.
Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.
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