https://1prime.ru/20250626/pokupka-858919600.html
Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP
Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP - 26.06.2025, ПРАЙМ
Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP
Британо-нидерландская энергетическая Shell опровергла сообщения в СМИ о возможной покупке британской BP, следует из сообщения компании. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:47+0300
2025-06-26T10:47+0300
2025-06-26T10:47+0300
энергетика
shell
bp
https://cdnn.1prime.ru/img/76223/43/762234361_0:19:769:451_1920x0_80_0_0_33559570860159ed7c8bbe6501f903b7.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая Shell опровергла сообщения в СМИ о возможной покупке британской BP, следует из сообщения компании. В среду газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что BP может быть разделена, и ее части, вероятно, приобретут отдельные компании, в том числе Shell. "В ответ на недавние спекуляции в СМИ компания Shell хотела бы пояснить, что она не рассматривает возможность активного предложения для BP и подтверждает, что не обращалась к BP и не вела с ней никаких переговоров относительно возможного предложения", - говорится в сообщении компании. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Работает в 61 стране, штат составляет 100,5 тысячи сотрудников. Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.
https://1prime.ru/20250504/bp-857252743.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76223/43/762234361_35:0:718:512_1920x0_80_0_0_6592d4f52e55c7c3dd63639b8e3aee6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shell, bp
Shell опровергла сообщения о возможной покупке BP
Shell опровергла сообщения в СМИ о возможной покупке британской BP
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая Shell опровергла сообщения в СМИ о возможной покупке британской BP, следует из сообщения компании.
В среду газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что BP может быть разделена, и ее части, вероятно, приобретут отдельные компании, в том числе Shell.
"В ответ на недавние спекуляции в СМИ компания Shell хотела бы пояснить, что она не рассматривает возможность активного предложения для BP и подтверждает, что не обращалась к BP и не вела с ней никаких переговоров относительно возможного предложения", - говорится в сообщении компании.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Работает в 61 стране, штат составляет 100,5 тысячи сотрудников.
Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.
Shell изучает возможность приобретения BP