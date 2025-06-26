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В МСХ заявили о снижении пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МСХ заявили о снижении пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота
В МСХ заявили о снижении пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота - 26.06.2025, ПРАЙМ
В МСХ заявили о снижении пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июле снизится до 4739,3 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1054,4 рубля, следует из... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T22:15+0300
2025-06-26T22:15+0300
экономика
минсельхоз рф
пошлины
подсолнечное масло
шрот
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июле снизится до 4739,3 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1054,4 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в июле рассчитана при индикативной цене 1136,6 доллара за тонну. В июне действует пошлина в размере 7119,8 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1153,9 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в июле рассчитана по индикативной цене 221,3 доллара за тонну. Ее значение в июне составляет 1244,1 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 219,8 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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минсельхоз рф, пошлины, подсолнечное масло, шрот
Экономика, Минсельхоз РФ, пошлины, подсолнечное масло, шрот
22:15 26.06.2025
 
В МСХ заявили о снижении пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота

Минсельхоз: в июле снизятся пошлины на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния фасовки подсолнечного масла
Линия фасовки подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июле снизится до 4739,3 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1054,4 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в июле рассчитана при индикативной цене 1136,6 доллара за тонну. В июне действует пошлина в размере 7119,8 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1153,9 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в июле рассчитана по индикативной цене 221,3 доллара за тонну. Ее значение в июне составляет 1244,1 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 219,8 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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ЭкономикаМинсельхоз РФпошлиныподсолнечное маслошрот
 
 
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