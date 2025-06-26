Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"До них дошло". Выяснилось, зачем прибалты решили заминировать границу с РФ - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250626/pribaltika-858931351.html
"До них дошло". Выяснилось, зачем прибалты решили заминировать границу с РФ
"До них дошло". Выяснилось, зачем прибалты решили заминировать границу с РФ - 26.06.2025, ПРАЙМ
"До них дошло". Выяснилось, зачем прибалты решили заминировать границу с РФ
Прибалтийские страны решили заминировать границу с Российской Федерацией, чтобы на случай конфликта замедлить продвижение ВС РФ по своей территории и, указывая... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:41+0300
2025-06-26T14:51+0300
политика
прибалтика
россия
граница
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/16/841361600_0:27:2401:1377_1920x0_80_0_0_2817f25b4a597ad9d8fa473d38c65289.jpg
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Прибалтийские страны решили заминировать границу с Российской Федерацией, чтобы на случай конфликта замедлить продвижение ВС РФ по своей территории и, указывая на медленное продвижение России, убедить Запад, что русских можно победить, а значит, Прибалтику необходимо защищать. Такое мнение высказал известный политолог, историк Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".Прибалтийские сраны, как считает Ищенко, готовые заминировать все свои территории, потому что "до них дошло", что контингенты США и Евросоюза, уже размещенные на их территориях, в случае конфликта будут спасаться сами, тогда как "страны Балтии никуда не денутся", а значит, для них жизненно важно обезопасить себя и насколько возможно усложнить продвижение российским войскам вглубь свои стран."Это нужно для того, чтобы иметь шанс убедить западных партнеров защищать Прибалтику: "смотрите, как медленно Россия двигается, если мы сейчас поднажмем все вместе, то сможем победить". Когда ситуация плохая, то еще и не такие абсурдные идеи будете реализовывать на практике", - отметил политолог.Исходя из этого, он делает вывод, что прибалтийские власти действуют вполне прагматично и в то же время рассчитывают "украсть немного денег". По его словам, ключевая идея прибалтов - развязать с Россией войну таким образом, чтобы, во-первых, остаться в живых, а, во-вторых, чтобы не войти в состав Российской Федерации."Это очень сложно, - говорит Ищенко, - так как Россия захватывать Прибалтику не собирается".
https://1prime.ru/20250525/pribaltika-857820753.html
прибалтика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/16/841361600_85:0:2218:1600_1920x0_80_0_0_4d87e1657cee3059a99d2799878f5554.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
прибалтика, россия, граница, экспертное мнение
Политика, Прибалтика, РОССИЯ, граница, экспертное мнение
14:41 26.06.2025 (обновлено: 14:51 26.06.2025)
 
"До них дошло". Выяснилось, зачем прибалты решили заминировать границу с РФ

Политолог Ищенко объяснил, зачем Прибалтика минирует границы с Россией

© Unsplash/ Leo RoometsВид на Таллин, старый город, Эстония
Вид на Таллин, старый город, Эстония
© Unsplash/ Leo Roomets
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Прибалтийские страны решили заминировать границу с Российской Федерацией, чтобы на случай конфликта замедлить продвижение ВС РФ по своей территории и, указывая на медленное продвижение России, убедить Запад, что русских можно победить, а значит, Прибалтику необходимо защищать. Такое мнение высказал известный политолог, историк Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".
Прибалтийские сраны, как считает Ищенко, готовые заминировать все свои территории, потому что "до них дошло", что контингенты США и Евросоюза, уже размещенные на их территориях, в случае конфликта будут спасаться сами, тогда как "страны Балтии никуда не денутся", а значит, для них жизненно важно обезопасить себя и насколько возможно усложнить продвижение российским войскам вглубь свои стран.
"Это нужно для того, чтобы иметь шанс убедить западных партнеров защищать Прибалтику: "смотрите, как медленно Россия двигается, если мы сейчас поднажмем все вместе, то сможем победить". Когда ситуация плохая, то еще и не такие абсурдные идеи будете реализовывать на практике", - отметил политолог.
Исходя из этого, он делает вывод, что прибалтийские власти действуют вполне прагматично и в то же время рассчитывают "украсть немного денег".
По его словам, ключевая идея прибалтов - развязать с Россией войну таким образом, чтобы, во-первых, остаться в живых, а, во-вторых, чтобы не войти в состав Российской Федерации.
"Это очень сложно, - говорит Ищенко, - так как Россия захватывать Прибалтику не собирается".
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
Прибалтика меняет мнение об электричестве из России
25 мая, 06:06
 
ПолитикаПрибалтикаРОССИЯграницаэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала