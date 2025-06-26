https://1prime.ru/20250626/pribaltika-858931351.html

"До них дошло". Выяснилось, зачем прибалты решили заминировать границу с РФ

"До них дошло". Выяснилось, зачем прибалты решили заминировать границу с РФ - 26.06.2025, ПРАЙМ

"До них дошло". Выяснилось, зачем прибалты решили заминировать границу с РФ

Прибалтийские страны решили заминировать границу с Российской Федерацией, чтобы на случай конфликта замедлить продвижение ВС РФ по своей территории и, указывая... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:41+0300

2025-06-26T14:41+0300

2025-06-26T14:51+0300

политика

прибалтика

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граница

экспертное мнение

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Прибалтийские страны решили заминировать границу с Российской Федерацией, чтобы на случай конфликта замедлить продвижение ВС РФ по своей территории и, указывая на медленное продвижение России, убедить Запад, что русских можно победить, а значит, Прибалтику необходимо защищать. Такое мнение высказал известный политолог, историк Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".Прибалтийские сраны, как считает Ищенко, готовые заминировать все свои территории, потому что "до них дошло", что контингенты США и Евросоюза, уже размещенные на их территориях, в случае конфликта будут спасаться сами, тогда как "страны Балтии никуда не денутся", а значит, для них жизненно важно обезопасить себя и насколько возможно усложнить продвижение российским войскам вглубь свои стран."Это нужно для того, чтобы иметь шанс убедить западных партнеров защищать Прибалтику: "смотрите, как медленно Россия двигается, если мы сейчас поднажмем все вместе, то сможем победить". Когда ситуация плохая, то еще и не такие абсурдные идеи будете реализовывать на практике", - отметил политолог.Исходя из этого, он делает вывод, что прибалтийские власти действуют вполне прагматично и в то же время рассчитывают "украсть немного денег". По его словам, ключевая идея прибалтов - развязать с Россией войну таким образом, чтобы, во-первых, остаться в живых, а, во-вторых, чтобы не войти в состав Российской Федерации."Это очень сложно, - говорит Ищенко, - так как Россия захватывать Прибалтику не собирается".

https://1prime.ru/20250525/pribaltika-857820753.html

прибалтика

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прибалтика, россия, граница, экспертное мнение