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Беглов назвал сумму инвестиций в строительство второй очереди "Пулкова"

Беглов назвал сумму инвестиций в строительство второй очереди "Пулкова" - 26.06.2025, ПРАЙМ

Беглов назвал сумму инвестиций в строительство второй очереди "Пулкова"

Инвестиции в строительство второй очереди аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге составят порядка 200 миллиардов рублей, сообщил губернатор города Александр... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T23:11+0300

2025-06-26T23:11+0300

2025-06-26T23:13+0300

экономика

александр беглов

инвестиции

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство второй очереди аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге составят порядка 200 миллиардов рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Плановое начало строительства - 2027 год. Инвестиции составят порядка 200 миллиардов рублей", - сказал он в эфире Телеканала "78". Беглов напомнил, что в настоящее время аэропорт "Пулково" ежегодно обслуживает более 20 миллионов пассажиров. По его словам, в ходе реализации проекта будет построена новая галерея для внутрироссийских рейсов. Губернатор также отметил, что проект развития "Пулково" сохранит внешний облик исторического здания аэропорта. "Сохраняется краса и гордость старого ленинградского аэропорта "Пулково". К нему будет пристроена галерея для рейсов внутри России. В корне изменится ситуация для автомобилистов – появятся новые заезды и удобные паркинги. В новом здании будут предусмотрены площадки для терминалов рельсового транспорта", - рассказал Беглов. Дополнительное соглашение о реализации второй очереди развития аэропорта "Пулково" было подписано в феврале 2023 года, оно предусматривает создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года. Проект будет финансироваться за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат акционеры. Вторая очередь аэропорта "Пулково" предусматривает создание новых посадочных галерей с телетрапами, комфортными зонами для пассажиров и зонами специального обслуживания отдельных категорий пассажиров, а также других объектов. Первая очередь аэропорта "Пулково" - строительство централизованного пассажирского терминала и аэродромной инфраструктуры - была завершена в 2013 году. Был введен в эксплуатацию новый международный пассажирский терминал, пассажирский и грузовой перроны, гостиница, бизнес-центр, комплекс автостоянок и другие объекты инфраструктуры аэропорта, а также реконструировано здание АВК "Пулково-1".

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александр беглов, инвестиции, аэропорт пулково