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Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита
Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита - 26.06.2025, ПРАЙМ
Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита
Президент РФ Владимир Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита, его председателем назначен помощник российского лидера Юрий... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T16:10+0300
2025-06-26T16:10+0300
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политика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита, его председателем назначен помощник российского лидера Юрий Ушаков, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях подготовки и проведения в Российской Федерации В 2025 году первого Российско-арабского саммита постановляю: образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита... Назначить председателем подготовке Организационного комитета и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита помощника президента Российской Федерации Ушакова Ю.В.", - говорится в документе. В указе отмечается, что председатель организационного комитета в месячный срок должен утвердить состав организационного комитета, а правительство РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением первого Российско-Арабского саммита.
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россия, москва, владимир путин, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита
Путин постановил образовать комитет по организации первого Российско-арабского саммита
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита, его председателем назначен помощник российского лидера Юрий Ушаков, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях подготовки и проведения в Российской Федерации В 2025 году первого Российско-арабского саммита постановляю: образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита... Назначить председателем подготовке Организационного комитета и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита помощника президента Российской Федерации Ушакова Ю.В.", - говорится в документе.
В указе отмечается, что председатель организационного комитета в месячный срок должен утвердить состав организационного комитета, а правительство РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением первого Российско-Арабского саммита.
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным