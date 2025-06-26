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В Нидерландах назвали решение НАТО по оборонным расходам самоубийством

В Нидерландах назвали решение НАТО по оборонным расходам самоубийством - 26.06.2025, ПРАЙМ

В Нидерландах назвали решение НАТО по оборонным расходам самоубийством

Решение стран-членов НАТО по наращиванию оборонных расходов является настоящим экономическим самоубийством для всей Европы, заявил в беседе с РИА Новости бывший | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:50+0300

2025-06-26T14:50+0300

2025-06-26T14:50+0300

экономика

гаага

владимир зеленский

дональд трамп

марк рютте

нато

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ГААГА, 26 июн - ПРАЙМ. Решение стран-членов НАТО по наращиванию оборонных расходов является настоящим экономическим самоубийством для всей Европы, заявил в беседе с РИА Новости бывший нидерландский независимый журналист-расследователь, фермер и основатель сельскохозяйственного предприятия GraanGeluk Марсель ван Силфхаут. В Гааге в преддверии и во время проведения саммита НАТО прошла серия митингов и протестных акций против политики альянса. Марсель ван Силфхаут принял участие в демонстрации, организованной движением за мир Volkeren voor vrede ("Народы за мир") с участием правых сил в среду. "Раньше я был военным корреспондентом. В 1999 году, например, я работал в Косово, а до этого - в Югославии. Я видел, как войска НАТО вошли в Косово и бомбили Косово и Белград. Для меня было действительно странно видеть это. Ведь это не имело никакого отношения к "голубым каскам" и независимым солдатам. Это было связано с высадкой НАТО в суверенной стране", - рассказал агентству ван Силфхаут. Он считает, что НАТО никогда не следовало расширяться на восток, это было большой глупостью. Что касается Украины, по словам бывшего журналиста, альянс зашел слишком далеко, американцы устроили там прокси-войну. "Теперь НАТО решила нарастить военные расходы до 5% от ВВП. Я очень зол, потому что Нидерландам нужны эти деньги для нашего общества, для нормальной жизни. Это просто самоубийство. То, что происходит - это экономическое и культурное самоубийство. Это разрушительно для всей Европы. Я думаю, что мы уже совершили ошибку в 90-х: еще тогда нам следовало подружиться с Россией. Европейцы и россияне должны иметь лучшие связи и вернуться к нормальной жизни", - отметил собеседник агентства. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.

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гаага

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гаага, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато