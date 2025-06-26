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Развожаев оценил ситуацию с загрязнениями на пляжах Севастополя

Развожаев оценил ситуацию с загрязнениями на пляжах Севастополя - 26.06.2025, ПРАЙМ

Развожаев оценил ситуацию с загрязнениями на пляжах Севастополя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Загрязнений нефтепродуктами в воде, на дне и на пляжах Севастополя из-за аварии танкеров в Керченском проливе нет, пляжи... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T09:14+0300

2025-06-26T09:14+0300

2025-06-26T09:14+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Загрязнений нефтепродуктами в воде, на дне и на пляжах Севастополя из-за аварии танкеров в Керченском проливе нет, пляжи безопасны, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "На сегодняшний день уже все пляжи проверены специалистами Роспотребнадзора. Нигде никаких превышений ПДК не зафиксировано, ни в воде, а дно было обследовано еще дополнительно водолазами, ни на побережье сейчас нет. Поэтому в общем-то все пляжи безопасны. Ничего не мешает, те 20 с лишним пляжей, которые в Севастополе считаются официальными, в крайней мере, все проверены, к ним никаких претензий нет" , - сказал Развожаев. Всего с момента ликвидации загрязнений с начала года специалистами и добровольцами было собрано более 1 тысячи тонн загрязненного грунта, весь он вывезен для утилизации, отметил губернатор. Особенно сложная, "ювелирная" работа по очистке велась на каменистых пляжах региона, добавил он. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований, по данным Росприроднадзора, составила почти 85 миллиардов рублей. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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россия, севастополь, краснодарский край, михаил развожаев, роспотребнадзор, росприроднадзор