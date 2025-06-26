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СМИ оценили, смогут ли ресурсы Запада покрыть все потребности Украины - 26.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250626/resursy-858930432.html
СМИ оценили, смогут ли ресурсы Запада покрыть все потребности Украины
СМИ оценили, смогут ли ресурсы Запада покрыть все потребности Украины - 26.06.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили, смогут ли ресурсы Запада покрыть все потребности Украины
Западных ресурсов в 2026 году хватит, чтобы покрыть лишь половину потребностей Украины, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на украинских... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:31+0300
2025-06-26T14:31+0300
экономика
украина
запад
рада
мировая экономика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Западных ресурсов в 2026 году хватит, чтобы покрыть лишь половину потребностей Украины, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. "Западные союзники Украины в настоящее время покрывают невоенные расходы страны, такие как пенсии, здравоохранение и образование... Однако в следующем году эта поддержка покроет лишь половину из 40 миллиардов долларов, которые, по словам (Владимира) Зеленского, нужны стране", - говорится в публикации. По данным издания, международные организации предоставляют средства для проектов на Украине, но частные инвесторы держатся подальше из-за ситуации с безопасностью в стране. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
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украина, запад, рада, мировая экономика
Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Рада, Мировая экономика
14:31 26.06.2025
 
СМИ оценили, смогут ли ресурсы Запада покрыть все потребности Украины

WP: западных ресурсов в 2026 году хватит лишь на половину потребностей Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Западных ресурсов в 2026 году хватит, чтобы покрыть лишь половину потребностей Украины, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
"Западные союзники Украины в настоящее время покрывают невоенные расходы страны, такие как пенсии, здравоохранение и образование... Однако в следующем году эта поддержка покроет лишь половину из 40 миллиардов долларов, которые, по словам (Владимира) Зеленского, нужны стране", - говорится в публикации.
По данным издания, международные организации предоставляют средства для проектов на Украине, но частные инвесторы держатся подальше из-за ситуации с безопасностью в стране.
Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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