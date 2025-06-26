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СМИ: большинство стран ЕС хотят быстро заключить торговую сделку с США

СМИ: большинство стран ЕС хотят быстро заключить торговую сделку с США - 26.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: большинство стран ЕС хотят быстро заключить торговую сделку с США

Большинство стран-членов Евросоюза выступают за быстрое заключение торговой сделки с США на фоне угрозы введения американских импортных пошлин, передает... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T09:13+0300

2025-06-26T09:13+0300

2025-06-26T09:13+0300

экономика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Большинство стран-членов Евросоюза выступают за быстрое заключение торговой сделки с США на фоне угрозы введения американских импортных пошлин, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников и дипломатов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля. "В четверг лидеры стран ЕС должны сообщить Европейской комиссии, хотят ли они быстро заключить торговую сделку с США... По всей видимости, для большинства быстрое заключение сделки - предпочтительный вариант", - говорится в сообщении. По словам одного из дипломатов ЕС, в блоке есть группа стран, которые готовы согласиться на сохранение базовой ставки пошлин в размере 10%, чтобы защитить свои компании. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.

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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес