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Авиакомпания "Азимут" возобновит рейсы в Израиль с 27 июня

Авиакомпания "Азимут" возобновит рейсы в Израиль с 27 июня - 26.06.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания "Азимут" возобновит рейсы в Израиль с 27 июня

Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив с 27 июня после открытия воздушного пространства Израиля, сообщает авиагавань. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T16:13+0300

2025-06-26T16:13+0300

2025-06-26T16:13+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив с 27 июня после открытия воздушного пространства Израиля, сообщает авиагавань. В понедельник в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. "В связи с открытием воздушного пространства Израиля авиакомпания "Азимут" возобновляет полеты в Тель-Авив согласно расписанию с 27 июня 2025 года из Сочи и с 30 июня 2025 года из Минеральных Вод", - говорится в сообщении авиагавани. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250626/aviakompaniya-858922147.html

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азимут, бизнес, росавиация, авиарейсы, израиль