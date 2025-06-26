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ЦБ отметил рост международных резервов России

ЦБ отметил рост международных резервов России - 26.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост международных резервов России

Международные резервы РФ с 13 по 20 июня выросли на 0,6% и составили 687,2 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T16:07+0300

2025-06-26T16:07+0300

2025-06-26T16:07+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 июня выросли на 0,6% и составили 687,2 миллиарда долларов, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 20 июня 2025 года составили 687,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,4 млрд долларов США, или на 0,6%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 13 июня международные резервы ЦБ составляли 682,8 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. А 9 мая текущего года достигли исторического максимума в 687,3 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20250620/zoloto-858733278.html

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финансы, россия