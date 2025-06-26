https://1prime.ru/20250626/rezervy-858942902.html

Путин высказался о заморозке российских золотовалютных резервов

Путин высказался о заморозке российских золотовалютных резервов - 26.06.2025, ПРАЙМ

Путин высказался о заморозке российских золотовалютных резервов

Возможная конфискация российских золотовалютных резервов, замороженных в западных банках, - это грабеж, заявил президент России Владимир Путин. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T19:27+0300

2025-06-26T19:27+0300

2025-06-26T19:59+0300

политика

владимир путин

золотовалютные резервы

россия

заморозка активов

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/21/757282191_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_348480bea4a50ddd551a892588c8ae24.jpg

МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Возможная конфискация российских золотовалютных резервов, замороженных в западных банках, - это грабеж, заявил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть", - сказал он в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума."Я сейчас подумал, всё-таки у меня базовое образование юридическое, я сказал - "кража наших золотовалютных резервов". Кража - это тайное похищение имущества, а это - открытое, это - грабеж", - добавил президент РФ.При этом он пошутил, что , что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике, поскольку после этого движение в сторону регионализации платежных систем приобретет необратимый характер."Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить", - пошутил Путин.

https://1prime.ru/20250322/ekspert-856009602.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, золотовалютные резервы, россия, заморозка активов, запад