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Путин высказался о заморозке российских золотовалютных резервов - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Путин высказался о заморозке российских золотовалютных резервов
Путин высказался о заморозке российских золотовалютных резервов - 26.06.2025, ПРАЙМ
Путин высказался о заморозке российских золотовалютных резервов
Возможная конфискация российских золотовалютных резервов, замороженных в западных банках, - это грабеж, заявил президент России Владимир Путин. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T19:27+0300
2025-06-26T19:59+0300
политика
владимир путин
золотовалютные резервы
россия
заморозка активов
запад
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Возможная конфискация российских золотовалютных резервов, замороженных в западных банках, - это грабеж, заявил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть", - сказал он в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума."Я сейчас подумал, всё-таки у меня базовое образование юридическое, я сказал - "кража наших золотовалютных резервов". Кража - это тайное похищение имущества, а это - открытое, это - грабеж", - добавил президент РФ.При этом он пошутил, что , что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике, поскольку после этого движение в сторону регионализации платежных систем приобретет необратимый характер."Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить", - пошутил Путин.
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владимир путин, золотовалютные резервы, россия, заморозка активов, запад
Политика, Владимир Путин, золотовалютные резервы, РОССИЯ, заморозка активов, ЗАПАД
19:27 26.06.2025 (обновлено: 19:59 26.06.2025)
 
Путин высказался о заморозке российских золотовалютных резервов

Путин о заморозке российских золотовалютных резервов: это не кража, а грабеж

Золото
Золото
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Возможная конфискация российских золотовалютных резервов, замороженных в западных банках, - это грабеж, заявил президент России Владимир Путин.
"Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть", - сказал он в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
"Я сейчас подумал, всё-таки у меня базовое образование юридическое, я сказал - "кража наших золотовалютных резервов". Кража - это тайное похищение имущества, а это - открытое, это - грабеж", - добавил президент РФ.
При этом он пошутил, что , что кража золотовалютных резервов России, замороженных в западных банках, может пойти на пользу мировой экономике, поскольку после этого движение в сторону регионализации платежных систем приобретет необратимый характер.
"Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить", - пошутил Путин.
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ПолитикаВладимир Путинзолотовалютные резервыРОССИЯзаморозка активовЗАПАД
 
 
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