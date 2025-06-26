Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии оценили затраты на роботизацию промышленности - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250626/robotizatsiya-858924643.html
В Белоруссии оценили затраты на роботизацию промышленности
В Белоруссии оценили затраты на роботизацию промышленности - 26.06.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии оценили затраты на роботизацию промышленности
Белоруссии на роботизацию промышленности потребуется около двух миллиардов долларов за 15 лет, заявил в четверг замминистра промышленности республики Андрей... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:45+0300
2025-06-26T12:45+0300
белоруссия
технологии
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg
МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Белоруссии на роботизацию промышленности потребуется около двух миллиардов долларов за 15 лет, заявил в четверг замминистра промышленности республики Андрей Кузнецов. "По нашим расчетам, на роботизацию потребуется порядка двух миллиардов долларов на 15 лет. Перспективы роботизации выглядят многообещающими, но страны сталкиваются с рядом серьезных вызовов", - сказал Кузнецов на сессии Евразийского экономического форума. Серьезные вызовы, по его словам, заключаются в высокой стоимости, внедрении, закупке, установке и настройке роботов, а особенно технологичных, так как все это требует значительных капиталовложений. "Для многих предприятий, особенно малых и средних это может быть неподъемной суммой", - отметил он, добавив, что нехватка кадров также затрудняет их внедрение. По данным замминистра, уровень роботизации в Белоруссии находится на начальном этапе и составляет примерно три робота на десять тысяч человек. "По статистике в Российской Федерации около семи роботов на десять тысяч человек… У стран-лидеров тысяча роботов на десять тысяч человек", - отметил Кузнецов. Роботы в Белоруссии чаще всего используются в машиностроении и строительстве, металлообработке, пищевой промышленности, заключил он. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250626/eaes-858924170.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_60348a46343df940f143b09dd6101452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, технологии, промышленность
БЕЛОРУССИЯ, Технологии, Промышленность
12:45 26.06.2025
 
В Белоруссии оценили затраты на роботизацию промышленности

Кузнецов: на роботизацию промышленности в Белоруссии потребуется около 2 млрд долларов

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© flickr.com / ermakov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Белоруссии на роботизацию промышленности потребуется около двух миллиардов долларов за 15 лет, заявил в четверг замминистра промышленности республики Андрей Кузнецов.
"По нашим расчетам, на роботизацию потребуется порядка двух миллиардов долларов на 15 лет. Перспективы роботизации выглядят многообещающими, но страны сталкиваются с рядом серьезных вызовов", - сказал Кузнецов на сессии Евразийского экономического форума.
Серьезные вызовы, по его словам, заключаются в высокой стоимости, внедрении, закупке, установке и настройке роботов, а особенно технологичных, так как все это требует значительных капиталовложений. "Для многих предприятий, особенно малых и средних это может быть неподъемной суммой", - отметил он, добавив, что нехватка кадров также затрудняет их внедрение.
По данным замминистра, уровень роботизации в Белоруссии находится на начальном этапе и составляет примерно три робота на десять тысяч человек.
"По статистике в Российской Федерации около семи роботов на десять тысяч человек… У стран-лидеров тысяча роботов на десять тысяч человек", - отметил Кузнецов.
Роботы в Белоруссии чаще всего используются в машиностроении и строительстве, металлообработке, пищевой промышленности, заключил он.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Белоруссия предложила реализовать в ЕАЭС программу импортозамещения
12:39
 
БЕЛОРУССИЯТехнологииПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала