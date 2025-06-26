https://1prime.ru/20250626/robotizatsiya-858924643.html

В Белоруссии оценили затраты на роботизацию промышленности

В Белоруссии оценили затраты на роботизацию промышленности - 26.06.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии оценили затраты на роботизацию промышленности

Белоруссии на роботизацию промышленности потребуется около двух миллиардов долларов за 15 лет, заявил в четверг замминистра промышленности республики Андрей... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:45+0300

2025-06-26T12:45+0300

2025-06-26T12:45+0300

белоруссия

технологии

промышленность

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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Белоруссии на роботизацию промышленности потребуется около двух миллиардов долларов за 15 лет, заявил в четверг замминистра промышленности республики Андрей Кузнецов. "По нашим расчетам, на роботизацию потребуется порядка двух миллиардов долларов на 15 лет. Перспективы роботизации выглядят многообещающими, но страны сталкиваются с рядом серьезных вызовов", - сказал Кузнецов на сессии Евразийского экономического форума. Серьезные вызовы, по его словам, заключаются в высокой стоимости, внедрении, закупке, установке и настройке роботов, а особенно технологичных, так как все это требует значительных капиталовложений. "Для многих предприятий, особенно малых и средних это может быть неподъемной суммой", - отметил он, добавив, что нехватка кадров также затрудняет их внедрение. По данным замминистра, уровень роботизации в Белоруссии находится на начальном этапе и составляет примерно три робота на десять тысяч человек. "По статистике в Российской Федерации около семи роботов на десять тысяч человек… У стран-лидеров тысяча роботов на десять тысяч человек", - отметил Кузнецов. Роботы в Белоруссии чаще всего используются в машиностроении и строительстве, металлообработке, пищевой промышленности, заключил он. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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белоруссия, технологии, промышленность