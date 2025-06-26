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В России появятся социальные счета и вклады
В России появятся социальные счета и вклады - 26.06.2025, ПРАЙМ
В России появятся социальные счета и вклады
Социальные счета и вклады появятся в России с 1 июля этого года и будут действовать для получателей мер социальной поддержки - для их оформления нужно иметь... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T03:00+0300
2025-06-26T03:00+0300
2025-06-26T03:00+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Социальные счета и вклады появятся в России с 1 июля этого года и будут действовать для получателей мер социальной поддержки - для их оформления нужно иметь доступ к "Госуслугам" и электронной подписи, рассказала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская
"С 1 июля 2025 года в России значительным образом меняется ландшафт в сфере предоставления финансовых услуг… Появятся новые банковские продукты для ряда граждан: социальный счет и социальный вклад", - сказала Ивановская.
Она объяснила, что социальные счета и вклады рассчитаны на адресатов мер социальной поддержки по утвержденному правительством перечню. На остаток на счете каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, которая действует в банке для вкладов физлиц сроком от месяца до года включительно.
Эксперт также подчеркнула, что одно физическое лицо может открыть один социальный счет и один социальный вклад, при этом они могут быть в разных банках. При этом вклад не может превышать 50 000 рублей и открываться на срок на один год, но может пролонгироваться на тот же срок. Сами договоры в электронной форме можно будет оформить только на "Госуслугах" и подписать только электронной подписью. Все операции по таким счетам проводятся в только российских рублях.
"С 1 июля 2025 года такие вклады обязаны открывать только системно значимые банки, а с 1 января 2027 года - остальные кредитные организации входящие в ССВ (систему страхования вкладов - ред.). Поэтому часть клиентов, не являющихся клиентами СЗКО (Системно значимых кредитных организаций - ред.), не имеющих доступа к сервису "Госуслуги" и не получивших электронную подпись, не смогут в первое время открыть социальные счета и социальные вклады", - добавила Ивановская.
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финансы, банки, москва, рф
Финансы, Экономика, Банки, МОСКВА, РФ
В России появятся социальные счета и вклады
Эксперт Ивановская: социальные счета и вклады появятся в России с 1 июля
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Социальные счета и вклады появятся в России с 1 июля этого года и будут действовать для получателей мер социальной поддержки - для их оформления нужно иметь доступ к "Госуслугам" и электронной подписи, рассказала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская
"С 1 июля 2025 года в России значительным образом меняется ландшафт в сфере предоставления финансовых услуг… Появятся новые банковские продукты для ряда граждан: социальный счет и социальный вклад", - сказала Ивановская.
Она объяснила, что социальные счета и вклады рассчитаны на адресатов мер социальной поддержки по утвержденному правительством перечню. На остаток на счете каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, которая действует в банке для вкладов физлиц сроком от месяца до года включительно.
Эксперт также подчеркнула, что одно физическое лицо может открыть один социальный счет и один социальный вклад, при этом они могут быть в разных банках. При этом вклад не может превышать 50 000 рублей и открываться на срок на один год, но может пролонгироваться на тот же срок. Сами договоры в электронной форме можно будет оформить только на "Госуслугах" и подписать только электронной подписью. Все операции по таким счетам проводятся в только российских рублях.
"С 1 июля 2025 года такие вклады обязаны открывать только системно значимые банки, а с 1 января 2027 года - остальные кредитные организации входящие в ССВ (систему страхования вкладов - ред.). Поэтому часть клиентов, не являющихся клиентами СЗКО (Системно значимых кредитных организаций - ред.), не имеющих доступа к сервису "Госуслуги" и не получивших электронную подпись, не смогут в первое время открыть социальные счета и социальные вклады", - добавила Ивановская.