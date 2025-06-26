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Россия в мае стала покупать вдвое больше лапши из Южной Кореи

Россия в мае стала покупать вдвое больше лапши из Южной Кореи - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россия в мае стала покупать вдвое больше лапши из Южной Кореи

Россия в мае этого года стала покупать почти вдвое больше лапши из Южной Кореи, чем год назад, при этом сократила закупки дамплингов в 1,6 раза, выяснило РИА... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T07:17+0300

2025-06-26T07:17+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года стала покупать почти вдвое больше лапши из Южной Кореи, чем год назад, при этом сократила закупки дамплингов в 1,6 раза, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, за май Южная Корея продала России лапши разных видов на 4,2 миллиона долларов (за 967 тонн) - это в 1,7 раза больше, чем год назад. Всего за первые пять месяцев года поставки лапши составили 15,8 миллиона долларов (за 3539 тонн)- в 1,7 раза больше, чем за такой же период годом ранее. В то же время в РФ стало приезжать меньше дамплингов (аналог пельменей) и других подобных продуктов. За май их экспорт Южной Кореей в Россию составил 76 тысяч долларов (за 18 тонн) - это в 1,6 раза меньше в годовом выражении и в 1,7 раза меньше в месячном. При этом за январь-май этого года их в Россию приехало на 16% меньше, чем год назад - на 583 тысячи долларов или 162 тонны. По итогам мая Россия в общем южнокорейском экспорте лапши поднялась на 10-е с 12-го места, а в пятерку вошли Китай (33,1 миллиона долларов), США (30,1 миллиона), Япония (9,7 миллиона), Нидерланды (7,7 миллиона) и Филиппины (5,1 миллиона). А вот в поставках дамплингов РФ стала лишь 13-й, опустившись за год с 12-го места. В топ-5 вошли Япония (1,13 миллиона долларов), США (1,06 миллиона долларов), Канада (374 тысячи долларов), Нидерланды (359 тысяч долларов) и Австралия (298 тысяч долларов).

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