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Россияне смогут дистанционно регистрировать сделки с недвижимостью

Россияне смогут дистанционно регистрировать сделки с недвижимостью - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россияне смогут дистанционно регистрировать сделки с недвижимостью

Россияне смогут использовать свои биометрические данные для получения возможности дистанционно регистрировать сделки с недвижимостью без похода в МФЦ,... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T05:16+0300

2025-06-26T05:16+0300

2025-06-26T05:16+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россияне смогут использовать свои биометрические данные для получения возможности дистанционно регистрировать сделки с недвижимостью без похода в МФЦ, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Росреестра. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возможности с 1 июля 2026 года использования биометрии при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. По данным ведомства, сейчас подача гражданином в Росреестр документов об отчуждение объекта недвижимости в электронном виде допустима только при наличии в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записи о возможности представления таких документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Запись вносится на основании заявления собственника, представленного им лично либо его доверенным лицом, в том числе через МФЦ. С 1 июля россияне получат возможность дистанционно регистрировать сделку с недвижимостью без наличия этой записи в ЕГРН, если отправляемые в Росреестр документы по сделке подписаны УКЭП, а личность правообладателя подтверждена по биометрии в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" (ГИС ЕБС). "На данный момент целевая аудитория для ведомства – граждане, отказывающиеся от совершения сделки с недвижимостью в электронном виде по причине необходимости совершения очного визита в МФЦ для подачи заявления о возможности регистрации сделок в электронном виде. Переход на ГИС ЕБС позволит исключить лишний шаг в предоставлении услуг ведомства без риска для имущественных прав наших граждан и сократить время получения услуги за счет отсутствия необходимости очного обращения в МФЦ", - отметили в Росреестре. Регистрировать биометрию в системе нужно будет до обращения в ведомство. По словам представителей Росреестра, совместное использование УКЭП и биометрии позволит обеспечить высочайший уровень защиты имущественных прав граждан и не создаст рисков мошенничества или утечки данных. "Сочетание этих двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности граждан при проведении сделок в режиме онлайн. Переход на использование ГИС ЕБС потребует от Росреестра доработки информационных систем ведомства. Мероприятия по доработке уже осуществляются и будут завершены к 1 июля 2026 года", - заключили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, общество , москва, владимир путин, росреестр