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Россияне потратили на маркетплейсах более двух миллиардов рублей

Россияне потратили на маркетплейсах более двух миллиардов рублей - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россияне потратили на маркетплейсах более двух миллиардов рублей

Российские школьники и их родители потратили на маркетплейсах за последние три месяца более двух миллиардов рублей на покупку почти 700 тысяч вечерних платьев... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T05:47+0300

2025-06-26T05:47+0300

2025-06-26T05:47+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российские школьники и их родители потратили на маркетплейсах за последние три месяца более двух миллиардов рублей на покупку почти 700 тысяч вечерних платьев для выпускного, еще 543 миллиона рублей ушло на приобретение 65 тысяч мужских костюмов, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса Moneyplace (сервис для анализа маркетплейсов, входит в экосистему для бизнеса "Контур"). "Всего за апрель, май и июнь на маркетплейсах приобретено почти 700 тысяч вечерних платьев на сумму более двух миллиардов рублей. Средние чеки на них колеблются от 2,1 до 3,2 тысячи рублей. Гораздо более скромная доля у мужских костюмов, которые купили 65 тысяч раз на общую сумму 543 миллиона рублей. Чаще всего их заказывали в ценовом диапазоне 6,5-13,2 тысячи рублей", - рассказали в сервисе. Там уточнили, что чаще всего покупатели выбирали на онлайн-площадках платья пастельных тонов в пол и классические костюмы-двойки. Также значительной популярностью пользовались платья "мини" и костюмы-тройки. По данным сервиса, на товары для "Последнего звонка" россияне потратили на маркетплейсах более 188,3 миллиона рублей. Из них самым популярной позицией стали школьные фартуки, на них ушло 90,7 миллиона рублей. Еще более 51 миллиона из всех затрат пришлось на платья и сарафаны для праздника. Самыми популярными подарками для выпускников аналитики назвали фотоальбомы, блокноты и подарочные наборы с письменными принадлежностями. "В целом сборы на школьные праздники - "Последний звонок" и выпускной вечер - в этом году обошлись родителям в среднем в 10-21,5 тысячи рублей", - заключила аналитик сервиса Анастасия Романова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва