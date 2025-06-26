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Россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей

Россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей

Ручные вентиляторы в конце весны и начале лета вызвали значительный интерес у россиян среди товаров для жары – их закупили почти на 41 миллион рублей, при этом... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T06:32+0300

2025-06-26T06:32+0300

2025-06-26T06:32+0300

россия

общество

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Ручные вентиляторы в конце весны и начале лета вызвали значительный интерес у россиян среди товаров для жары – их закупили почти на 41 миллион рублей, при этом абсолютным хитом среди новинок сезона стали кепки с вентилятором – на них потратили почти 600 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"), его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Наибольший интерес вызвали ручные вентиляторы: с 20 мая по 10 июня их купили на сумму 40,7 миллиона рублей. Абсолютным хитом стали кепки с встроенным вентилятором — новая категория, появившаяся только в этом сезоне. За три недели россияне приобрели такие головные уборы почти на 600 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Кратно вырос спрос на водные пистолеты - их продажи увеличились на 137% - до 20 миллионов рублей. И на треть возросли продажи солнцезащитных средств, всего за три недели было продано 277 тысяч флаконов крема на сумму 189 миллионов рублей. Кроме того, россияне активно покупали аксессуары для пикника: они потратили почти 69 миллионов рублей на термосумки и 7 миллионов рублей на генераторы холода. Для домашнего охлаждения напитков и десертов пользователи закупались формами для льда (приобрели 98 тысяч штук), а также ледогенераторами (2 378 штук) и морожницами (604 единицы). Аналитики отмечают, что интерес к таким охлаждающим товарам останется высоким. "В этом году жара пришла раньше обычного, и потребители оперативно адаптировались, делая ставку как на недорогие "точечные" решения вроде ручных вентиляторов, так и на более технологичные новинки — кепки-вентиляторы и бытовые ледогенераторы. Значительный рост водяных пистолетов говорит о том, что многие ищут веселые форматы охлаждения для семейного отдыха на улице", - прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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