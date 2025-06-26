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Россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей
Россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей
Ручные вентиляторы в конце весны и начале лета вызвали значительный интерес у россиян среди товаров для жары – их закупили почти на 41 миллион рублей, при этом... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T06:32+0300
2025-06-26T06:32+0300
россия
общество
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Ручные вентиляторы в конце весны и начале лета вызвали значительный интерес у россиян среди товаров для жары – их закупили почти на 41 миллион рублей, при этом абсолютным хитом среди новинок сезона стали кепки с вентилятором – на них потратили почти 600 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"), его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Наибольший интерес вызвали ручные вентиляторы: с 20 мая по 10 июня их купили на сумму 40,7 миллиона рублей. Абсолютным хитом стали кепки с встроенным вентилятором — новая категория, появившаяся только в этом сезоне. За три недели россияне приобрели такие головные уборы почти на 600 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Кратно вырос спрос на водные пистолеты - их продажи увеличились на 137% - до 20 миллионов рублей. И на треть возросли продажи солнцезащитных средств, всего за три недели было продано 277 тысяч флаконов крема на сумму 189 миллионов рублей. Кроме того, россияне активно покупали аксессуары для пикника: они потратили почти 69 миллионов рублей на термосумки и 7 миллионов рублей на генераторы холода. Для домашнего охлаждения напитков и десертов пользователи закупались формами для льда (приобрели 98 тысяч штук), а также ледогенераторами (2 378 штук) и морожницами (604 единицы). Аналитики отмечают, что интерес к таким охлаждающим товарам останется высоким. "В этом году жара пришла раньше обычного, и потребители оперативно адаптировались, делая ставку как на недорогие "точечные" решения вроде ручных вентиляторов, так и на более технологичные новинки — кепки-вентиляторы и бытовые ледогенераторы. Значительный рост водяных пистолетов говорит о том, что многие ищут веселые форматы охлаждения для семейного отдыха на улице", - прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
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192
40
192
40
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4.7
96
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40
192
40
россия, общество
РОССИЯ, Общество
06:32 26.06.2025
 
Россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей

Moneyplace: россияне закупили кепки с вентилятором на 41 миллион рублей

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Ручные вентиляторы в конце весны и начале лета вызвали значительный интерес у россиян среди товаров для жары – их закупили почти на 41 миллион рублей, при этом абсолютным хитом среди новинок сезона стали кепки с вентилятором – на них потратили почти 600 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"), его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"Наибольший интерес вызвали ручные вентиляторы: с 20 мая по 10 июня их купили на сумму 40,7 миллиона рублей. Абсолютным хитом стали кепки с встроенным вентилятором — новая категория, появившаяся только в этом сезоне. За три недели россияне приобрели такие головные уборы почти на 600 тысяч рублей", - сказано в исследовании.
Кратно вырос спрос на водные пистолеты - их продажи увеличились на 137% - до 20 миллионов рублей. И на треть возросли продажи солнцезащитных средств, всего за три недели было продано 277 тысяч флаконов крема на сумму 189 миллионов рублей.
Кроме того, россияне активно покупали аксессуары для пикника: они потратили почти 69 миллионов рублей на термосумки и 7 миллионов рублей на генераторы холода. Для домашнего охлаждения напитков и десертов пользователи закупались формами для льда (приобрели 98 тысяч штук), а также ледогенераторами (2 378 штук) и морожницами (604 единицы).
Аналитики отмечают, что интерес к таким охлаждающим товарам останется высоким.
"В этом году жара пришла раньше обычного, и потребители оперативно адаптировались, делая ставку как на недорогие "точечные" решения вроде ручных вентиляторов, так и на более технологичные новинки — кепки-вентиляторы и бытовые ледогенераторы. Значительный рост водяных пистолетов говорит о том, что многие ищут веселые форматы охлаждения для семейного отдыха на улице", - прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
 
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